Çelik ihracatı

miktar bazında bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 14,9 milyon tona yükselirken, değer bazında karşılığı 8,2 milyar dolar oldu.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 14,9 milyon tona ulaştı.

Sektörün aynı dönemde değer bazındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 düşüşle 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde 11 aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 15,7 milyon ton, değer bazında ise 10 milyar dolar oldu.

Ocak-Kasım dönemindeki çelik ihracatı bölgeler bazında incelendiğinde; liderliği 4,8 milyon tonla Orta Doğu sürdürdü. Söz konusu dönemde artış trendini devam ettiren Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 26,5 yükselişle 3,2 milyon tona ulaştı.

Orta Doğu ve AB'yi 2,2 milyon tonluk ihracatla Kuzey Amerika ve yüzde 4 artışla 2,1 milyon tona ulaşan Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

Söz konusu 11 aylık dönemde en fazla miktar artışı yaşanan ülkeler Yemen, İsrail, Mısır, İspanya ve Hollanda olurken, en fazla azalış ise Irak, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Fas'a yapılan ihracatta gerçekleşti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasına bakıldığında; ilk sırada 6,4 milyon tonluk ihracat ile inşaat çeliğinin olduğu gözlendi. İnşaat çeliğini 1,8 milyon tonla yassı sıcak, 1,6 milyon tonla dikişli boru ve 1,3 milyon tonla profil takip etti.

Yılın 11 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artış yakalanan ilk üç ürün; yassı sıcak, filmaşin ve yassı soğuk olarak sıralandı.

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre 2016 yılı kasım ayı ihracatı, miktarda bazında yüzde 11 artışla 1,3 milyon tona, değer bazında ise 12,1 artışla 742 milyon dolara yükseldi.

AA