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Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 400 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 400 milyon 707 bin dolar olduğu bildirildi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 400 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 400 milyon 707 bin dolar olduğu bildirildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:42
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Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 400 milyon doları aştı

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 1 Eylül 2016 - 12 Ağustos 2017 döneminde 400 milyon 707 bin dolar oldu.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde ihracat,1 Eylül 2016- 12 Ağustos 2017 döneminde, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Bu dönemde 257 bin 474 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilerek karşılığında 400 milyon 707 bin dolar gelir elde edildi.

Çekirdeksiz kuru üzüm en çok Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi. Avrupa Birliği ülkelerine 328 milyon dolar, Uzakdoğu ülkelerine 21 milyon dolar, Amerika'ya ise 20 milyon dolarlık üzüm satıldı.

Ülke bazında en fazla ihracat 101 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Almanya, 45 milyon dolarla Hollanda izledi.

Çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 196 bin tondan 313 bin tona çıktı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2015/16 sezonunda Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 196 bin ton iken, 2016/17 sezonunda bu rakamın 313 bin tona çıktığını belirtti. 

Sektörün tüm paydaşlarının birlikte çalışarak Türk üzümünün yurt dışı imajının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Celep, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda rakip ülkelere kaptırılan pazarların geri kazanılması için hep birlikte daha özenli bir şekilde çalışarak, kullanılan zirai ilaçları en asgari düzeyde tutarak mücadele etmeli ve Okratoksin-A’yı önlemeye yönelik alınması gereken tüm önlemleri harfiyen uygulamamız şart. Kalite yönünden en büyük sorunlardan bir diğeri ise çuval ipi sıkıntısı. Sorunun çözümü için kasa öncelikli olmakla birlikte, depolama ve nakliyede eski ve yıpranmış çuvallar kesinlikle kullanılmamalı, kaliteli temiz çuvalların tercih edilmeli."

AA

Anahtar Kelimeler:
çekirdeksiz Kuru üzümKuru üzüm
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