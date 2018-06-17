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Cebe giren 'bozukluk' 250 milyon liraya dayandı

Bu yılın ilk beş ayında tedavüle verilen 579 milyon 856 bin adet madeni parayla Türk halkının cebine 249 milyon 244 bin 540 liralık bozuk para girdi.

Cebe giren 'bozukluk' 250 milyon liraya dayandı

Bu yılın ilk beş ayında tedavüle verilen 579 milyon 856 bin adet madeni parayla Türk halkının cebine 249 milyon 244 bin 540 liralık bozuk para girdi.

17 Haziran 2018 Pazar 20:17
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Cebe giren 'bozukluk' 250 milyon liraya dayandı

İSTANBUL

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 5 ayında tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 579 milyon 856 bin adet oldu. Söz konusu "bozuklukların" değeri ise 249 milyon 244 bin 540 lira olarak hesaplandı. 

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 179 milyon 760 bin adet 1 lira, 70 milyon 218 bin adet 50 kuruş, 78 milyon 264 bin adet 25 kuruş, 73 milyon 524 bin adet 10 kuruş, 141 milyon 906 bin adet 5 kuruş, 36 milyon 184 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 317 milyon 696 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 591 milyon 286 bin 368 lira oldu.

En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 767 milyon 940 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 678 milyon 75 bin 512 adet 1 lira, 749 milyon 947 bin 950 adet 50 kuruş, 1 milyar 83 milyon 700 bin 250 adet 25 kuruş, 1 milyar 761 milyon 494 bin 50 adet 10 kuruş ve 276 milyon 537 bin 550 adet 1 kuruş verildi. 

AA

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Bozuk Para
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