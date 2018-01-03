Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili süreç devam ediyor

ANKARA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Tanıtım Grubu çalışmalarına yönelik bir soru üzerine Zeybekci, Tanıtım Grubu'nun kurulma işlemlerinin bittiğini ve yönetimin oluşturulduğunu söyledi.

Zeybekci, şu ana kadar 200'ün üzerinde proje başvurusu olduğunu ifade ederek, "2018 yılı Türkiye'nin, Türk ürünlerinin tanıtımı anlamında seferberlik yılı olacaktır." diye konuştu.

"CMP ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını hazırladık"

Cazibe Merkezleri Programı'na (CMP) ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Zeybekci, 2017 yılının sonlarında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile programın koordinasyonunun Ekonomi Bakanlığına devredildiğini hatırlattı.

Zeybekci, "Biz bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararını hazırladık, (Başbakanlığa) gönderdik. Şu anda süreç devam ediyor. Sanırım bir haftalık sürede Bakanlar Kurulu kararı da yayımlanmış olur." ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci, cazibe merkezi olarak ilan edilen 23 ildeki yatırımların, programın açıklandığı dönem olan yaklaşık bir yıl öncesinden başlamak üzere mevcut kapsamda değerlendirileceğini, 6. bölge teşviklerinin üzerine birkaç ilave destekle programda iyileştirmeler yapılacağını bildirdi.

2014 yılındaki dolar-avro ve sterlin-dolar paritesi bugün olsa Türkiye'nin 2017 yılı ihracatının 171,7 milyar dolar seviyesini bulacağını dile getiren Zeybekci, "İhracat, 14,6 milyar dolar daha yukarıda olurdu. Gümbür gümbür yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almak." değerlendirmesinde bulundu.

"Spekülatif artışa müsaade etmeyiz"

Yıllık enflasyon rakamlarına ilişkin soruya da Zeybekci, "Hedefimiz 2017 sonu itibarıyla tek haneli rakamlara inmekti. Enflasyonun sebebini talebin fazlalığı olarak görürsek, para politikalarıyla enflasyonla mücadele etmeyi sadece Merkez Bankasının aldığı tedbirler çerçevesinde değerlendirirsek, eksik teşhiste bulunmuş oluruz. Dolayısıyla tedavide problemin çözülmesinde o kadar zorlanmış oluruz." yanıtını verdi.

Zeybekci, talebe uygun arz yaratamamanın ve yeterince üretim yapamamanın daha doğru bir teşhis olacağına işaret ederek, enflasyonun yükselmesine yol açan ulaştırmadaki artışların, enerji ve petrol fiyatlarından kaynaklandığını vurguladı.

Gıda, konut, ev eşyası, tatil ve turizm gibi diğer etkenlerin Türkiye'ye ilişkin olduğuna işaret eden Zeybekci, "Tek sıkıntımız, talebi, talep edildiği anda, talep edilen miktarda sağlayamamak, arz sağlayamamak. Onun için enflasyonla mücadelemiz, daha çok üretimi sağlayacak enstrümanlar üretmek, bol, ucuz ve kolay ulaşılabilir finansman imkanları sağlamak yönünde devam edecek." diye konuştu.

Zeybekci, Gıda Komitesi'nin de arzı artırıcı tedbirlere yoğunlaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2018'de Gıda Komitesi'nde alınan kararlarda, üretimin, paketleme, saklama yani lisanslı depoculuk ve soğuk zincir aşamalarının desteklenmesi var. Bunların tüketim noktalarına götürüleceği taşıma prosesleri ve mağazalarda bozulmadan sunulması için soğuk zincir de teşvik edilecek. Bu destek ve teşvik politikalarımız hızlı şekilde uygulamaya konulacak. Tarladan tüketim noktasına varana kadar yüzde 50 kayıp kabul edilebilir değil. Bu, fiyatların suni şeklide artmasına neden oluyor."

Enflasyondaki artışın kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayacak arzı artırıcı tedbirlerin devam edeceğini vurgulayan Zeybekci, "Türkiye'de spekülatif amaçlı fiyatların yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. İthalat tedbirlerimizle çok hızlı şekilde müdahale edeceğiz. İthalat rejimimizde de bu şekilde müdahaleler var. Gerek gıda, gerek ham madde, gerekse ara malı girdilerinde çok yoğun şekilde müdahalelerimiz var. Müdahale süresi bittiğinde gereğini yapma kabiliyetine de sahibiz. Günlük müdahaleleri de yapmayı planlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye, daha kalıcı, akılcı, yapısal müdahaleler ve tedbirlerle asla vazgeçmeden devam edeceğiz." dedi.

Zeybekci, Orta Vadeli Program'da (OVP) ihracat hedeflerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına yönelik soru üzerine de "2018'e yeni başladık. Şöyle üç ayı görelim, sonra öngörüler üzerinde de konuşmaya başlarız. Dileğimiz, ihracatçılarımızın OVP hedeflerimizi olumlu yönde değiştirmeleri." diye konuştu.