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ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci yaş çay alımını yaptı

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyası döneminde yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaştı.

ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci yaş çay alımını yaptı

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyası döneminde yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaştı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:59
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ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci yaş çay alımını yaptı

RİZE - Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasında yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alımına imza attı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını belirtti.

ÇAYKUR'un tek fabrikayla başladığı yolculukta 46 fabrikaya ulaştığını ifade eden Alim, günlük 8-9 bin ton işleme kapasitesiyle yaş çay alımı yaptıklarını söyledi.

ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını 25 Nisan'da açtığını dile getiren Alim, Ramazan Bayramı nedeniyle hasadın erken başladığını, ilk sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptıklarını bildirdi.

Üçüncü sürgün alımlarının 13 Ağustos'ta başladığını belirten Alim, "Son 10-15 yılda ilk kez ağustos ayında üçüncü sürgün kampanyası açıldı. Üçüncü sürgünde 222 bin ton yaş çay aldık. Toplamda yaklaşık 714 bin ton yaş çay aldık. Kampanyamız 5-10 gün daha devam edecek. 125 bin ton kuru çay elde ettik. Herhangi bir sorun olmadan kampanyayı inşallah noktalayacağız. Sürgün sonuna kadar 720 bin ton seviyesine çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Alim, ÇAYKUR'un en yüksek yaş çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştirdiğini, 2016 yılında ise 687 bin ton yaş çay aldığını aktardı.

ÇAYKUR'un ikinci kez 700 bin ton barajını geçtiğine işaret eden Alim, şöyle konuştu:

"Üçüncü sürgünde yaş çay alımı düşük olur fakat ağustos ayında alımların yapılması çayın kalitesini artırdı. Ayrıca üreticilerimizden Beyaz Masa'ya gelen randevulu sistem talepleri ve yaş çay alımı eksikliklerini değerlendirdik. Her gün yaş çay toplamak isteyen üreticilerimizin sayısı çok oldu. Yabancı işçilerin yüksek fiyata çay toplamasını dikkate alarak üçüncü sürgünde randevulu sistemi uygulamadan günlük alım gerçekleştirdik. Bu sistemle herkesin kendi çayını toplamasını sağlamaya çalıştık. Böylelikle üçüncü sürgünde yurt dışına giden para azalırken alımlarda da ciddi bir artış yaşandı."

Üreticilerin isteklerini dikkate alarak doğru alanda olmaya çalıştıklarını dile getiren Alim, "ÇAYKUR'un ve üreticinin menfaatlerini gözetiyoruz. Randevulu sistemi üçüncü sürgünde uygulamadık ve çatlak sesler dönem dönem çıksa da başarılı bir sonuç aldık. Önümüzdeki sezon içinde üreticilerle görüşeceğiz. Bu yönde bir talep gelirse değerlendireceğiz. Randevulu sistemde esneklikler yapabiliriz. Belli bir tonajın altında olanlar haftada 3-4 gün çayını satıp sistemden çıkabilir. Büyük üreticilerin bence her gün çay satması gerekir. Bu yönde değerlendirmemiz olacak." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadenizçaykur
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