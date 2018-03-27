Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak

Çaykur ile Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile 9 bin 500 mevsimlik işçinin çalışma süreleri, 120 günden 180 güne çıkartıldı.

Protokol, görüşmelerin ardından Çaykur İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ve Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Erhan Polat tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle Çaykur'daki mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 6 aya çıkartıldı.

Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu, protokolün Türkiye'ye, Çaykur'a, bölgeye ve işçilere hayırlı olması temennisinde bulunurken, "Bu şekilde işçilerimize çok önemli bir ek avantaj, bir imkan sağlamış oluyoruz." dedi.

"Tarihi bir anlaşmaya imza attık"

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin de 2007 yılında mevsimlik işçilere verdikleri sözü tuttuklarını belirtirken, şöyle konuştu:

"Bugün bir anlamda tarihi bir anlaşmaya imza attık. Öz Gıda İş Sendikası olarak 2007 yılı sonunda Çaykur'da başladığımız örgütlenme faaliyetinde arkadaşlarımıza o gün bir söz vermiştik. '5620 sayısı yasada azami süre olarak belirtilen 5 ay 29 güne kadar sizi çalıştırmak hedefimiz olacak.' demiştik. Bu yıl içinde Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle yapılan taşeron ve mevsimlik geçici işçilerle ilgili devrim niteliğinde değişiklik yapıldı. O kapsamda mevsimlik ve geçici işçilerin çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar uzatıldı. Hedefimiz her zaman şuydu; işçi arkadaşlarımıza nasıl daha fazla imkan sağlayabiliriz. Bunu yaparken birinci önceliğimiz çayımızı ve Çaykur'umuzu daha güvenli geleceği taşımak oldu."

Şahin, son yıllarda Çaykur'un yeni hedeflerle vizyonunu genişlettiğini ve yeni yatırımlar yaptığını anlatırken, "Bütün çalışma alanlarımız A'dan Z'ye değiştirildi. İşçiler olarak bizler daha önce görmediğimiz imkanlara kavuştuk." ifadesini kullandı.

Mehmet Şahin, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar aslında birçok hak ve imkanı karşılıklı görüşerek ve anlayış içerisinde elde ettik. Bugün bir anlamda onun taçlandırılmasını sağlayan protokole imza attık. İnşallah bu kampanya dönemiyle beraber Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerimiz 180 gün çalışacaklar. 180 günün üzerinde çalışma imkanları da inşallah Çaykur'umuz büyüdükçe, geliştikçe ve imkanlar arttıkça şüphesiz ki inşallah olacaktır. Belki bir gün 9 ay 29 güne de böyle bir protokolle imza atarız. Bütün arkadaşlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Çaykur'un geleceği bizim geleceğimizdir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasını, "Çaykur'daki değişim ve başarının göstergesidir." şeklinde değerlendirdi.

İşçi-işveren ilişkilerini rekabet ve çatışma üzerine değil, uzlaşma ve dayanışma üzerine inşa ettiklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Biz işçi-işveren ilişkilerini rekabet, çatışma değil, uzlaşma ve dayanışma üzerine inşa etmeye çalışan bir örgütüz. O nedenle Çaykur'un geleceğe taşınması, Çaykur'un daha verimli, daha kaliteli hizmet vermesi, her yönüyle Çaykur'u Türkiye'nin yıldızı yapacak konuda hep destek olmaya çalıştık. Çaykur'u geleceğe birlikte taşıyacağız. Çaykur'un başarası için birlikte çalışacağız. Çaykur'daki güzellikleri paylaşacağız,varsa eksiklikleri de paylaşıp onları çözme konusunda bundan sonra da birlikte çalışacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu işletmenin geleceğinin bizim ekmeğimizin geleceği ile aynı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çaykur'un başarısı bizim başarımızdır. Çaykur'un geleceğe taşınmasını, gelecekteki yeni başarılarını da bizim geleceğimiz olarak görüyoruz. Artık Çaykur'daki mevsimlik işçilerin geleceklerini Çaykur'da görmelerini sağlayacak önemli bir adım attık."

Arslan, Çaykur güçlendikçe sendika olarak beklentilerin ve taleplerin artacağını da sözlerine ekledi.