Cari açık yaklaşık 2 yılın en düşüğünde

İSTANBUL

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgiye göre, cari işlemler açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalışla 1 milyar 237 milyon dolar oldu. Böylece cari açık aylık bazda Kasım 2015'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. On iki aylık cari işlemler açığı ise 37 milyar 143 milyon dolardan 36 milyar 972 milyon dolara geriledi.

Cari açık azaldı

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede cari açıkta ağustos ayında gözlenen iyileşmede, hizmetler dengesinin bu yıl yüksek fazla vermesi ve birincil gelir dengesinin geçen yıldan düşük açık vermesinin etkili oduğunu söyledi.

Dış ticaret açığının geçen yıldan yüksek açık vermesinin ise iyileşmeyi sınırladığına işaret veren Bürümcekçi, "Eylül ayı gümrük öncü dış ticaret verilerinin geçen yıla göre çok yüksek dış açığa işaret ederek cari açığın 40 milyar dolar civarına yükselebileceğini göstermişti. Manşet verideki bu gelişmenin yanısıra, cari dengenin temel eğilimi açısından takip edilen enerji dışı cari dengenin 8,1 milyar dolar açığa gerilediği, enerji ve altın dışı cari dengenin ise 0,2 milyar dolar açığa gerileyerek iyileşmeye devam ettiği gözlenmektedir." dedi.

Bürümcekçi, çekirdek (enerji ve altın hariç) cari dengenin yıllık bazda son iki yılın en düşük seviyesine inmesinin önemli bir gelişme olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yıl sonu cari açık tahminimiz 37 milyar dolar"

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali de ağustosta cari işlemler açığının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Dış ticaret ve cari denge açısından altın hariç risklerin kısmen dengeli olduğunu belirten Kırali, "2017 yılında cari açığın 2016 yılındaki 32,6 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseleceği yönündeki tahminimizi koruyoruz. Öte yandan önümüzdeki dönemde de finansman kalitesine ilişkin kırılganlıkların önemini koruduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Çekirdek cari açık 27 ayın en düşüğünde"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise ağustosta cari açığın hem kendi hem piyasa beklentilerin altında gerçekleştiğini ancak eylül dış ticaret rakamlarına ait ilk sinyallerin yıllık cari açıkta hızlanma olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Bu çerçevede, yıl sonuna ait cari açık tahminini 39,5 milyar dolar düzeyinde koruduklarını ifade eden Tokalı, "Altın ve enerji hariç verilere baktığımızda ise daha olumlu tablo korunuyor. Ağustos ayında 'çekirdek' denge, geçen yılın üzerinde kalarak 2,2 milyar dolar fazla verdi. Bu nedenle, yıllık çekirdek cari açık rakamının 316 milyon dolar ile 27 ayın en düşük seviyesine geldiği takip ediliyor." dedi.