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Cari açık Türkiye için korku olmayacak

Bakan Çağlayan, "Aldığımız tedbirlerle önümüzdeki yıllarda cari açığı Türkiye için bir korku olmaktan çıkaracak çok önemli çalışmalar yapıyoruz'' dedi

Cari açık Türkiye için korku olmayacak

Bakan Çağlayan, "Aldığımız tedbirlerle önümüzdeki yıllarda cari açığı Türkiye için bir korku olmaktan çıkaracak çok önemli çalışmalar yapıyoruz'' dedi

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:06
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Cari açık Türkiye için korku olmayacak
ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 19. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonominin her alanında çok önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 
Devletin, özel sektöre rakip olmak yerine yol gösteren, onların önünü açan asli görevine döndüğünü belirten Çağlayan, şunları kaydetti: 
''Bugün dış ticaretimizde geldiğimiz nokta, tabii ki 54 milyar dolar enerji ithalatı yapan bir ülke olarak ve geçmişte ihmal edilmiş olan enerji politikalarının bugün yükü ve yansıması olarak dış ticaret açığı veriyoruz. Tabii ki cari açığımız var ama şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki bugün dünyada 183 ülkenin 128'inde cari açık vardır ama şükürler olsun ki bilhassa aldığımız tedbirler, bilhassa döviz kazandırıcı hizmetlerde hem mal ticaretinde hemde hizmet ticaretinde elde ettiğimiz başarılar ve Yeni Teşvik Sistemi ile inşallah önümüzdeki yıllarda cari açığı Türkiye için bir korku olmaktan çıkaracak çok önemli çalışmalar yapıyoruz.'' 

Türkiye'nin önü açık
Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirten Çağlayan, sözlerini şöyle tamamladı: 
''Türkiye'nin istikbali, geleceği, ekonomisi son derece aydınlıktır. Bazıları Türkiye'yi farklı görebilir ama Türkiye'yi gerçekten Türkiye'den göremeyenlerin mutlak suretle dışarıdan görenlerle görüşmesinde Türkiye adına, Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin gelişmesi adına çok önemli kazanımlar elde edileceğini ifade etmek istiyorum.''

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 06:07
Anahtar Kelimeler:
Cari Açık
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