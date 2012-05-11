Cari açık rakamlarını değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan ödemeler dengesine ilişkin rakamları değerlendirdi.



Mart ayı cari açığının beklentiler düzeyinde gerçekleştiğine işaret eden Çağlayan, uygulanan para ve maliye politikalarının bu süreçte önemli katkı sağladığını kaydetti. Bu çerçevede, 2012 yılında cari işlemler açığının önemli miktarda daralacağını öngördüklerini belirten Çağlayan, 2012 yılının küresel ekonomiler açısından önemli belirsizlikler içermesine rağmen yılın ilk üç ayında ihracatın gerçekleştirdiği performansın kritik önemi olduğunu ifade etti. Ocak-Mart döneminde ihracatın yüzde 12,6 oranında arttığını hatırlatan Çağlayan, ''Bu artış oranı hem 2012 ihracat hedefimize hem de cari açığın düşürülmesinde etkili olacak, uygulanan politikalar cari açığa orta-uzun dönemde kalıcı bir biçimde çözüm üretecektir'' dedi.