Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
"Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor"
"Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji...
Florence kasırgası 4 can aldı
Florence kasırgası 4 can aldı
PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo indirimi
PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo...
Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği
Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik...
Altınordu Başkanı Özkan dünya fair play ödülüne aday
Altınordu Başkanı Özkan dünya fair...

"Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor"

GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, "Teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor" dedi.

"Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor"

GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, "Teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor" dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:12
0 Okunma
"Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor"

İSTANBUL

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verilmesine yönelik uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını belirterek, "Teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yiğit Savcı, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın duyurduğu, girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verilmesine yönelik uygulamayı "devletin attığı çok değerli bir ilk adım" olarak değerlendirdi.

Uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını belirten Savcı, Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında hayata geçirilecek Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, devletin attığı çok değerli bir ilk adım olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Savcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde geliştirilerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 600 milyon dolara yabancı bir şirkete satılan internet girişimi, yine yakın zamanda 728 milyon dolara Çinli dünya devine satılan e-ticaret şirketi ve geçen yıl sadece bir bölümü 100 milyon dolar karşılığında ABD’li bir şirkete devredilen oyun şirketi örneklerinde de görebileceğimiz gibi, teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor.

Dünya 21. yüzyılda hızla dönüşürken, ülkemizdeki teknoloji girişimcilerinin önünü açarak bu girişimleri sürdürülebilir kılacak kurgular oluşturulması gerekiyor. Tohum aşamasından başlayarak devlet destekleri, melek yatırımcı destekleri de dahil olmak üzere teknoparklarla, inkübasyon merkezleriyle verilen desteklerin aktif şekilde girişimciler tarafından kullanılmasını önemli buluyoruz. Ayrıca, derneğimiz de GYİAD Akademi ile girişimcilere eğitimler ve mentorluk desteği sağlamakta. Dolayısıyla sadece maddi hibelerle yetinmeden yola çıkan bütün girişimcilerin büyük resme odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. GYİAD olarak ilgili bakanlığa ilettiğimiz, start-uplardan ilk 3 yıl boyunca KDV alınmamasına yönelik önerimizin de bu tür maddi desteklerle birlikte değerlendirilmesinin ekosisteme faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca teknoloji vergi dairelerinin kurularak, Türkiye’de özellikle ihracatın destekleneceği yazılımların ve donanımların üretiliyor olması da son derece önemli. Tüm bunlara ek olarak, online mecralarda yapılacak yatırımların da Türkiye’nin yarınlarını hazırlayacağı düşüncesindeyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Genç Yönetici Ve İş Adamları Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo indirimi
PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo indirimi
Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği
Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Kağıt kartellerine karşı yerli üretim talebi
Kağıt kartellerine karşı yerli üretim talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde verdiği 4 ilçe doğalgaza kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde verdiği 4 ilçe doğalgaza kavuşuyor
Narenciyede erken hasat, ihracatı artırdı
Narenciyede erken hasat, ihracatı artırdı
Gaziantepli ayakkabıcıların gözü dünya pazarında
Gaziantepli ayakkabıcıların gözü dünya pazarında
'Turizmde Japon modeline geçilmeli'
'Turizmde Japon modeline geçilmeli'
Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak
Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ