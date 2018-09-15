İSTANBUL

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verilmesine yönelik uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını belirterek, "Teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yiğit Savcı, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın duyurduğu, girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verilmesine yönelik uygulamayı "devletin attığı çok değerli bir ilk adım" olarak değerlendirdi.

Uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını belirten Savcı, Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında hayata geçirilecek Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, devletin attığı çok değerli bir ilk adım olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Savcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde geliştirilerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 600 milyon dolara yabancı bir şirkete satılan internet girişimi, yine yakın zamanda 728 milyon dolara Çinli dünya devine satılan e-ticaret şirketi ve geçen yıl sadece bir bölümü 100 milyon dolar karşılığında ABD’li bir şirkete devredilen oyun şirketi örneklerinde de görebileceğimiz gibi, teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek cari açığımızı hızla kapatabiliriz. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor.

Dünya 21. yüzyılda hızla dönüşürken, ülkemizdeki teknoloji girişimcilerinin önünü açarak bu girişimleri sürdürülebilir kılacak kurgular oluşturulması gerekiyor. Tohum aşamasından başlayarak devlet destekleri, melek yatırımcı destekleri de dahil olmak üzere teknoparklarla, inkübasyon merkezleriyle verilen desteklerin aktif şekilde girişimciler tarafından kullanılmasını önemli buluyoruz. Ayrıca, derneğimiz de GYİAD Akademi ile girişimcilere eğitimler ve mentorluk desteği sağlamakta. Dolayısıyla sadece maddi hibelerle yetinmeden yola çıkan bütün girişimcilerin büyük resme odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. GYİAD olarak ilgili bakanlığa ilettiğimiz, start-uplardan ilk 3 yıl boyunca KDV alınmamasına yönelik önerimizin de bu tür maddi desteklerle birlikte değerlendirilmesinin ekosisteme faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca teknoloji vergi dairelerinin kurularak, Türkiye’de özellikle ihracatın destekleneceği yazılımların ve donanımların üretiliyor olması da son derece önemli. Tüm bunlara ek olarak, online mecralarda yapılacak yatırımların da Türkiye’nin yarınlarını hazırlayacağı düşüncesindeyiz."