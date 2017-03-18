Canikli: Türk lirasıyla dış ticaret ciddi orana ulaştı

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dış ticaretin Türk lirası cinsinden yapılmasına olanak tanıyan swap (para takası) anlaşmalarına ilişkin, ''Çin, İranve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeyle kendi para birimlerimizle ticaret yapıyoruz. Ciddi bir orana da ulaştı ve hızla yükseliyor. Bunun daha büyük boyuta gelmesi için merkez bankaları arasında teknik çalışmaların yapılması gerekiyor." dedi.

Canikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dış ticarette milli para birimlerinin kullanılması amacıyla yürütülen swap anlaşmaları görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış ticaretin Türk lirası cinsinden yapılmasıyla para piyasalarındaki dalgalanmaların azalacağını ifade eden Canikli, konu üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ve belli bir mesafe alındığını dile getirdi.

Çin, İran ve Rusya'yla Türk lirası cinsinden ticaret yapıldığına dikkati çeken Canikli, "Ciddi bir orana da ulaştı ve hızla yükseliyor. Bunun daha büyük boyuta gelmesi için merkez bankaları arasında teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Para birimlerinin değer kaybetmesi halinde karşı tarafın mağdur olmasını engelleyecek mekanizmaları kuracak rasyonel bir sistemin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

"Ortak para kullanımı olabilir"

Söz konusu mekanizmalar kurulduktan sonra Türkiye'nin bütün ticaretini Türk lirası cinsinden yapma imkanının ortaya çıkacağını anlatan Canikli, "Para birimlerinin değer kaybetmesi halinde karşı tarafın mağdur olmasını engelleyecek mekanizmaları kuracak rasyonel bir sistemin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu sistem kurulursa Avro Bölgesi'nden sonra dünya ticaretinde çok önemli bir ortak para kullanımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.