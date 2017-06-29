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Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını 20 kat artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü son üç yılda bölgedeki arsa fiyatlarını 20 kata, konut ücretlerini ise 4 kata varan oranlarda artırdı.

Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını 20 kat artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü son üç yılda bölgedeki arsa fiyatlarını 20 kata, konut ücretlerini ise 4 kata varan oranlarda artırdı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:34
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Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını 20 kat artırdı

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü son üç yılda bölgedeki arsa fiyatlarını 20 kata, konut ücretlerini ise 4 kata varan oranlarda artırdı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Lapseki ile Gelibolu'yu birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son 3 yılda bölgeye kattığı değer üzerine yaptıkları çalışma hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Boğazı'nda inşa edilecek ilk köprü projesi özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün birinci derece etkilediği bölgelerin son dönemde yoğun talep gördüğünü dile getiren Maya, köprünün temelinin 18 Mart'ta atıldığını hatırlattı.

İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir hattı boyunca uzanacak otoyol güzergahı ve bu kapsamda inşa edilmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgenin gayrimenkul piyasasını etkileyen en önemli aktör haline geldiğini ifade eden Maya, projenin etkilerinin son 2 yıldır daha çok konuşulmaya başlandığını söyledi.

Maya, "Ancak bölgede yaşanan değer değişimleri ve yatırımcıların bölgeye olan ilgisi son 10 yıllık döneme uzanıyor. 10 yıl içerisinde yapılan satış işlemlerinde, yatırım amaçlı satılan arsa ve tarlaların ikinci kez el değiştirdiği görülüyor." diye konuştu.

"Metrekaresi 5 TL'den 100 TL'ye çıktı"

Maya, yaptıkları araştırmalarda köprü güzergâhındaki arsaların fiyatlarının son üç yılda 20 kata varan oranlarda arttığını gördüklerini anlattı.

Maya, "Ayrıca talebe göre arzın kısıtlı olduğu lokasyonlarda spekülatif bilgilerin sanal bir rant oluşturabileceği sebebiyle gayrimenkul alım satımlarında son 10 yıldaki değer değişimlerinin de dikkate alınmalı." uyarısında bulundu.

Köprü ayaklarının yerinin belirlenmesiyle yatırımcıların projeden birinci derece etkilenen bölge kapsamında yer alan Kocaveli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Kemikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köylerine yoğunlaştığını belirten Maya, bölgede gerçekleşen yoğun talep sonrası tarla fiyatlarının 20'ye varan oranlarda arttığını vurguladı.

Maya, "2014 yılında metrekaresi 5 TL'den satılan tarlaların, 2015 yılında 10 TL'den, 2016 yılında 25 TL'den ve şu anda 100 TL gibi ortalama birim fiyatlardan satılıyor." dedi.

"Konut fiyatları 4'e katlandı"

Maya, Lapseki ilçe merkezinin yaklaşık 2,5 kilometre güneyinde yer alacak olan köprünün Lapseki ile Çanakkale merkez ilçesi arasında yer alan bölgelerde konut satışlarını da etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lapseki ilçe merkezinde 2014'te konutların metrekaresi ortalama 500 TL iken şu anda 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu bölgelerde konut imarlı arsaların metrekaresi ise halen 400-650 TL aralığında satılıyor. Çanakkale Bölgesi'nde köprü ve otoyol güzergahı boyunca Çan ilçesine kadar uzanan aks ise ikinci derece talep gören bölge olarak öne çıkıyor. Lapseki ilçesinde Hacıgelen, Karaömerler, Akçaalan, Balcılar, Elçialan köylerini ve Çan ilçesinde Dondurma, Bahadırlı, Büyükpaşa, Terzialan, Karakoca, Derenti köylerini kapsayan bölgede tarlaların metrekare fiyatlarının 10-20 TL arasında lokasyonuna göre değişim gösterdiği gözleniyor."

"Fiyatlar 5 yılda dengelenir"

Makbule Yönel Maya, mevcut süreçte yol ve köprü güzergahının birinci derece yakın bölgelerinde gayrimenkul fiyatlarında yüksek artış görünse de bölgenin 2040 yılı itibarıyla nüfusunun 4 kat artacağının beklendiğini anımsattı.

Maya, "Bu kapsamda imara açılan alanlar, bundan sonra yapılacak yatırımları da şekillendirecek. Bölgede henüz dengeye ulaşmayan değer artışlarının önümüzdeki 5 yıllık süreç sonunda dengeye geleceği öngörülüyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
En Uzun Aralıklı Köprüsüçanakkale KöprüsüArsa Fiyatları
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