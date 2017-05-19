Çalışanlar otomatik 'BES'i sevdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, 2003 yılında başlayan ve devlet katkısıyla 2013 yılında yeni bir ivme kazanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, bu yıl başlatılan Otomatik Katılım Sistemi ile yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'tan itibaren "kademeli" otomatik BES uygulaması başlattıklarını ifade eden Şimşek, reform niteliğindeki otomatik katılımla ilk etapta bin ve üzeri çalışanı olan özel sektörün, 1 Nisan'dan itibaren de 45 yaş altı kamu çalışanları ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektörün sisteme dahil olduğunu hatırlattı.

Şimşek, 2003'ten 2013 yılına kadar 3 milyon kişinin katıldığı BES'in 2013'te hükümetin yürürlüğe koyduğu yüzde 25 devlet katkı payı uygulamasıyla süratle yükseliş trendine girdiğine işaret ederek, sistemin 5 Mayıs itibarıyla 6,8 milyon katılımcıya ulaştığını, biriken fonun ise 67 milyar lira olduğunu bildirdi.

Kısa sürede 2,9 milyon çalışan sisteme katıldı

Otomatik BES uygulamasının da hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Şimşek, söz konusu sistemdeki çalışan sayısının 10 Mayıs itibarıyla 2,9 milyon kişiye, fon büyüklüğünün ise 364 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Sistemdeki 2,9 milyon kişinin 1,4 milyonunu memurların oluşturduğuna işaret eden Şimşek, 15 Haziran'a kadar cayma süresi bulunan memurların yaklaşık yüzde 75'i sistemde kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Daha çok faizsiz fonlar tercih edildi

Şimşek, sistemde faizsiz ve faizli fon seçeneklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "10 Mayıs itibarıyla çalışanların yüzde 58'i faizsiz fonları, yüzde 42'si ise faizli fonları tercih etti. Bu haliyle otomatik katılım sistemi faize duyarlı vatandaşlarımız için de ideal bir yatırım aracı oldu." değerlendirmesinde bulundu.