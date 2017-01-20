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Çalışan anneye bin 500 liraya kadar destek
Çalışan anneye bin 500 liraya...

Çalışan anneye bin 500 liraya kadar destek

SGK, Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak.

Çalışan anneye bin 500 liraya kadar destek

SGK, Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak.

20 Ocak 2017 Cuma 14:38
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Çalışan anneye bin 500 liraya kadar destek

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak. Bu imkandan, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabilecek.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, SGK tarafından yürütülen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi"ne Ankara ve İstanbul da dahil edildi.

Antalya, İzmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplam 15 milyon avro hibe dağıtıldı.

Projenin söz konusu üç ildeki başarısının ardından, Ankara'da bin 500, İstanbul'da 3 bin 500 olmak üzere, toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaştırıldı.

Sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki annelerin yararlanabileceği bu destekle, şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira verilecek. Şartları karşılayan annenin engelli bir çocuğunun olması ya da çocuğuyla tek ebeveyn olarak yaşaması halinde bu destek yaklaşık bin 500 liraya kadar çıkacak.

Annenin ücreti asgari ücretin iki katını aşmayacak

Ankara ve İstanbul için ön kayıtlar www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak.

Projeden yararlanmak isteyen annelerde aranan şartlar şunlar:

"Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, bir işverenin yanında SGK'lı işçi statüsünde sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olması, İstanbul ve Ankara'da çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, analık izin süresini geçirmiş olması, son bir yıldaki ortalama brüt ücreti asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması, çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında kendisi veya eşi açısından birinci derecede akrabalık ilişkisi olmaması (çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmaması), proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmaması, en geç kesin kayıt tarihi itibarıyla sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi."

Bakıcı birinci derece akraba olmayacak

Proje kapsamında çocuk bakıcısı olmak isteyenler için gerekli şartlar ise şunlar:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kadın olması, İstanbul ve Ankara'da ikamet ediyor olması, hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olması, bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmaması, en az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olması."

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışan AnneDestekSGK
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