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Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sadece bu 2 sektörde (enerji ve inşaat) toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sadece bu 2 sektörde (enerji ve inşaat) toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz." dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:50
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Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor
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İSTANBUL - Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, gelecek 3 yıllık dönemde enerji ve inşaatta toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, "Gelecek dönem hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerjiinşaattekstil ve madencilik alanları yatırım açısından önemli sektörler. Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz." dedi.

2017'yi değerlendiren Çalık, bu yıla ilişkin öngörülerini de paylaştı.

Çalık, 2017'nin küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin bolca konuşulduğu bir yıl olduğunu, bütün belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen 2017'de yatırım yapmaya, faaliyette bulundukları her coğrafya ve alanda kalıcı değer oluşturmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "2017 yılında konsolide ciromuzun 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu, dolar bazında 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 25 büyüdüğümüz anlamına geliyor." diye konuştu.

Enerji ve inşaat sektöründe yükleniciliğini yaptıkları projelerin gelecek dönemde tamamlayacakları kısmının 1,3 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sadece bu 2 sektörde toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Enerji ve inşaatın yanı sıra finans, tekstil, madencilik ve telekom sektörlerinde de projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönem tüm sektörlerde hedefimiz; teknoloji ve dijital alandaki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve potansiyel işlerimizle büyümemizi devam ettirmek.

Çalık Holding olarak 2017'nin 10 ayında yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Gelecek dönem hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerji, inşaat, tekstil ve madencilik alanları yatırım açısından önemli sektörler... Yatırım felsefemiz kapsamında insan hayatına değer katacak bütün yatırımları değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz."

"Aktif Bank, dijital bankacılığa büyük yatırım yaptı"

Ahmet Çalık, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aktif Bank'ın, 2017'de büyümeye devam ettiğini ve dijital bankacılığa büyük yatırım yaptığını söyledi.

Perakende bankacılık alanındaki tüm stratejinin mobil uygulamalar, web siteleri ve diğer dijital platformlar üzerine kurgulandığını belirten Çalık, "Şu anda yüzde 100 dijital ortamda hem kaynak toplayan hem kredi veren hem de kartlı ödeme sistemlerine erişim sağlayan tek banka durumunda. Sektörde ihtiyaç kredisi pazarı son bir yılda toplam yüzde 19 büyürken, Aktif Bank'ın yüzde 100 dijital kredi ürünü N Kolay Kredi'nin büyümesi yüzde 90 oldu. Bankamızın toplam ihtiyaç kredisindeki artış, sektörün neredeyse iki katı büyüme göstererek yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

"Holding olarak açık pozisyon ve kur riski taşımıyoruz"

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte son 6 yılın en güçlü büyüme performansını sergilediğini, baz etkisi dışında iç tüketim ve yatırımların canlanmasının bu büyümeye katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının reel sektörün canlanması ve büyüme anlamında önemli bir rol oynadığını belirten Çalık, şöyle devam etti:

"2018'de Türkiye'nin büyüme açısından olumlu bir yıl geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle Avro Bölgesi'ndeki ekonomik hareketliliğin etkisiyle net ihracat büyümeye pozitif katkı sağlayacak. Gelecek yıl, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki jeopolitik risklerin azalacağını ve hükümetimizin aldığı destekleyici tedbir ve teşviklerle ekonomimizin büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Özellikle sanayi, yatırım ve ihracat alanlarında önümüzdeki dönemin daha iyi geçeceğini ve bu alanlardaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz."

Çalık, grup şirketleriyle birlikte hükümetin çıkardığı vergi indirimlerinden istihdamın artırılmasına yönelik hazırlanan sosyal güvenlik paketlerine kadar pek çok teşvikten faydalandıklarını, Çalık Denim'le de Turquality kapsamında marka, tanıtım ve pazar desteği aldıklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalık HoldingYatırım
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