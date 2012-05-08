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Çağlayan'dan firmalara müjde

Ekonomi Bakanı Çağlayan, Suriye'de müteahhitlik ve ihracat yapan firmaların Eximbank kredilerinde erteleme yapıldığını söyledi.

Çağlayan'dan firmalara müjde

Ekonomi Bakanı Çağlayan, Suriye'de müteahhitlik ve ihracat yapan firmaların Eximbank kredilerinde erteleme yapıldığını söyledi.

08 Mayıs 2012 Salı 11:16
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Çağlayan'dan firmalara müjde
ANKARA  -  Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı açıklamada, Suriye ve Libya'da iş yapan firmalara ''nefes aldırma'' ve kolaylık sağlama adına, hükümet olarak pek çok yeni enstrümanı uygulamaya aldıklarını anımsattı. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'da ve Suriye'de iş yapan firmalara kolaylık sağlama adına, bu ülkeleri mücbir sebep kapsamına aldıklarını ve bazı kamu borçlarında ötelemeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
''Suriye'de yaşanan olayların devam etmesi üzerine Suriye'de müteahhitlik hizmetleri gerçekleştiren firmalarımızın ve Suriye'ye ihracat taahhüdü ile Eximbank'tan kredi kullanan firmalarımızın rahatlaması için Eximbank kanalıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdik. 
30 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Eximbank Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Suriye’de müteahhitlik hizmetleri gerçekleştiren firmalar için uygun koşullarda Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi kullandırılması kararlaştırıldı. 
Söz konusu kredinin kullandırılması biçimi '3 yıl vadeli ve 1.5 yıl ana para geri ödemesiz' olacaktır. Alınan karar ile özellikle teminat mektupları konusunda da firmalara kolaylık sağlanması kararlaştırıldı.''  
Bakan Çağlayan, getirilen düzenlemelerden birinin de, kriz öncesinde Suriye'ye yönelik ihracat gerçekleştiren ve Eximbank'tan kısa vadeli ihracat kredisi ''Reeskont Kredileri hariç'' ve Uluslararası Nakliyat Pazarlama kredisi almış firmaların kredilerin vadelerinin ertelenmesi olduğunu bildirdi.
Bakan Çağlayan, ''Söz konusu krediyi kullanan firmaların, 31 Temmuz 2012 sonuna kadar olan vadeleri, teşvik mevzuatında öngörülen sürelere bağlı kalmak kaydıyla 6'şar aylık dönemler halinde ertelenebilecektir'' dedi.   

Libya'da iş yapan müteahhitlik firmaları
Bu arada, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK'te gerçekleştirilen toplantıda, Libya heyeti ile yaklaşık 60 müteahhitlik firma yetkilisi bir araya geldi. Geçmişte alınan, biten veya devam eden tüm işlerle ilgili mevcut sorunların da geniş bir şekilde ele alındığı bu toplantıda, Libya heyetine, gelecek dönemde acil ihtiyaç olan altyapı projeleri hakkında bilgi verildi. 
Libya tarafı da  Türkiye'de ilk kez böyle bir toplantı düzenlendiğini vurgulayarak, bunun Türkiye'ye verdikleri önemin bir sonucu olduğuna işaret etti.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:16
Anahtar Kelimeler:
Müjde
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