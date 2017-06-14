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"Büyümenin Sürdürülebilirliği KOBİ'lerin Rekabetçiliğinden Geçmektedir"

Tahminlerden yüksek gelen büyüme verisinin iş dünyasında moral ve motivasyon yarattığını belirten TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, büyümenin sürdürülebilirliğinin KOBİ’lerin rekabet düzeyini artıracak reformlarla gerçekleştirileceğini işaret etti.

"Büyümenin Sürdürülebilirliği KOBİ'lerin Rekabetçiliğinden Geçmektedir"

Tahminlerden yüksek gelen büyüme verisinin iş dünyasında moral ve motivasyon yarattığını belirten TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, büyümenin sürdürülebilirliğinin KOBİ’lerin rekabet düzeyini artıracak reformlarla gerçekleştirileceğini işaret etti.

14 Haziran 2017 Çarşamba 13:14
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"Büyümenin Sürdürülebilirliği KOBİ'lerin Rekabetçiliğinden Geçmektedir"

Piyasaların ve ekonomi uzmanlarının yüzde 3,5-4 arasında gelmesini beklediği büyüme verilerinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5’lik bir rakama ulaşmasının, son 1 yılda birçok badire atlatan ülkemiz ekonomisinin direncini bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Piyasaları önemli ölçüde şaşırtan büyüme rakamı, iş insanları nezdinde büyük bir memnuniyet yaratmıştır ve önümüzdeki döneme dair umutları da artırmıştır. Bu büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin 2016 üçüncü çeyrekteki daralmasının sona erdiğini ve ekonominin toparlanma döneminde olduğunu teyit etmiştir” dedi.

Hükümetin kısa vadede ekonomiye can suyu niteliğinde aldığı önlemlerin işe yaradığını ve ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olduğunu belirten Kadooğlu, şunları söyledi: “Getirilen vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla KOBİ’lerin kredi havuzuna getirilen kolaylıklar, bu zor dönemde gerekli can simidini sağlamış, ekonomide çarkların dönmeye başlamasına yardımcı olmuştur. Alınan önlemler ile özel tüketim harcamalarının yüzde 5’lik büyümeye yüzde 3,1, kamu harcamalarının ise yüzde 1,3 katkı yaptığı görülüyor. Öte yandan yatırım harcamalarının büyümeye katkısının yüzde 0,7 ile sınırlı kalması, büyümenin sürdürülebilirliğinde yapısal değişiklikler yapmak için uygun zaman olduğunu gösteriyor. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarında görülen daralma, Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyelini yukarı çekecek yatırımların önünün bir an önce açılması gerektiğine de işaret ediyor.”

Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızının kalıcı olabilmesi için özellikle KOBİ’lerin katma değerini artıracak iş gücü kalitesine, global tedarik zincirlerinin parçası olabilecek seviyede teknoloji kullanımına ve rekabetçi üretim modellerine yatırım yapılmasının önemini koruduğunu da hatırlatan Kadooğlu, şöyle devam etti: “TÜRKONFED olarak uzun zamandır işaret edilen katma değerli ekonomiye geçişte ve ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışta, iş gücü ve sermayenin verimliliğini artıracak, kurumsal yapıyı güçlendirecek yapısal adımların atılması, ‘Birinci Çeyrek’ verilerinden sonra önemini kaybetmediği gibi; ekonominin tekrardan nefes almaya başlaması ile uzun vadeli önlemleri almak için çalışmaya başlayabileceğimizi gösteriyor.”

Kadooğlu, büyümenin devamlılığı için reformların gerekliliğinin altını çizerken, eğitim, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün de devamlılığı güvenceye alan ana unsurlar olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
TÜRKONFED Başkanı KadooğluKOBİBüyümeRekabet
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