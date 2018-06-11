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Büyüme verileri iş dünyasına moral verdi

İş dünyası temsilcileri, 7,4'lük büyümenin tatmin edici olmasının yanı sıra Türkiye'nin dinamik ve üretken bir ülke olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade ettiler.

Büyüme verileri iş dünyasına moral verdi

İş dünyası temsilcileri, 7,4'lük büyümenin tatmin edici olmasının yanı sıra Türkiye'nin dinamik ve üretken bir ülke olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade ettiler.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:16
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Büyüme verileri iş dünyasına moral verdi

İş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 7,4'lük büyümenin tatmin edici olmasının yanı sıra Türkiye'nin dinamik ve üretken bir ülke olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2017'nin ardından 2018'in ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşmesinin ülkeye moral verdiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu önemli performansla, olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkartmaya da devam ettiğine dikkati çekerek, "Türk iş dünyası tüm tezviratlara kulağını tıkayarak, ileriye bakıyor ve ülkemizi büyütüyor. Bu müthiş performansla herkes üretici, tüccar ve sanayicilerimizle gurur duymalı. Karşımıza çıkarılan her olumsuzluğa, dışarında gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu bir kez daha ispatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Özel sektör, devlet iş birliğiyle tüm engelleri aşabildiğimizi gösterdik ve dünyaya çok güçlü bir mesaj verdik. Hükümetimizin iş alemiyle istişare ederek hayata geçirdiği finansman, istihdam ve üretimdeki tarihi destekler, oda ve borsa camiamızın öncülük ettiği TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu kanalıyla hayata geçirilmesini sağladığımız 250 milyar liralık reel sektör kredi kefaleti, çarkların yeniden dönmesini sağladı.

Her zaman Türkiye’ye güvenen kazanır dedik. Türkiye, kendisine güvenenleri yanıltmadı. Türkiye'ye güvenip yatırıma ve üretime devam edenler kazandı, bundan sonrada kazanmaya devam edecek. Türkiye yüksek büyüme ve güçlü ekonomi ile küresel bir güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek."

Hisarcıklıoğlu, enflasyonun ve faiz oranlarının tek hanelere çekilmesiyle, yüksek büyümenin korunacağını ve ülkenin orta gelirden üst gelir seviyesine yükseleceğini belirterek, hükümete ve ekonomi yönetimine iş dünyasının yanında yer alarak hayata geçirdiği reformlarla bu yüksek büyümeye verdikleri önemli katkı için teşekkür etti.

"Büyüme tatmin edici"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de geçen yıl yakalanan yüzde 7,4'lük büyümenin ardından Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde de önemli bir performans sergilediğini belirtti.

Özdebir, söz konusu dönemdeki yüzde 7,4'lük büyümenin 2015'ten bu yana ilk çeyrekler bazında en yüksek oran olduğuna dikkati çekerek, "Son 6 yılın ilk çeyrek ortalamalarının yüzde 6,3 olduğu düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen büyümenin tatmin edici olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, gelecek dönemde sağlıklı bir büyüme için Türkiye'nin ihracata ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi sektörünün büyümeye yaptığı katkıya da değinen Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle imalat sanayinin yüzde 9,3'lük ilk çeyrek büyümesi son 7 yılın en yüksek değeridir. İlk çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, aslında Türkiye ekonomisinin 2018 yılına gayet iyi başladığını ortaya koymuştu. 2018 yılının mart ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77,8 olmuştur. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,4 yukarıda görünmektedir. Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 artış göstermiştir. Mart ayında, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi yüzde 1 artış göstermiştir. Hizmet sektörü yüzde 1,3 artış gösterirken ticaret sektöründeki artış oranı yüzde 2,2'dir."

Özdebir, KOBİ'lerin işletme sermayesi sorununun gelecek dönemin en önemli konularından biri olacağını belirterek, "Merkez Bankasının son faiz artırımının ardından finansmana erişimin iyice pahalı hale geldiği bir ortamda KOBİ'lerimize alternatif kanalların oluşturulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İstikrarlı büyüme sürüyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Türkiye ekonomisinin başarısının her çeyrekte yeniden tescillendiğini kaydetti.

Türkiye üzerinde spekülasyon yapanların hayallerinin yine boşa çıktığını kaydeden Baran, Türkiye 2023 hedeflerine çalışarak, üreterek ilerlediğini aktardı.

Baran, Türkiye'nin ekonomide sağladığı istikrarlı büyümeyle üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en büyük cevabı verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye üzerinde plan yapan, oyun oynanan çok. Türkiye'nin istikrarını yok etmek istiyor bunu da ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları ekonomik temelli olmayan notlar açıklıyor, büyüyen ve gelişen Türkiye algısını bozmak istiyorlar. Çok şükür ki bütün planlar tek tek bozuluyor. Hükümetimiz reel sektörü mali teşviklerle destekliyor. Reel sektör desteğin karşılığını üreterek, istihdam sağlayarak, katma değer oluşturarak veriyor. Sonuçta istikrarlı şekilde büyüme sürüyor."

AA

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Iş Dünyası
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