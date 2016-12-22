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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 17 ekonomistin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,15 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin üçüncü çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 2,70, en düşük ise yüzde eksi 1,50 aralığında seyretti.Ekonomistlerin 2016 büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 2,67 olarak ortaya çıktı. Ekonomistlerin 2016 büyüme beklentisi en yüksek yüzde 3,60, en düşük yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4 büyüdü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 olan büyüme verisi daha sonra yüzde 4,7 olarak revize edilmişti. Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,1 büyüdü.Orta Vadeli Program'da büyümenin 2016'da yüzde 3,2, 2017'de yüzde 4, 2018 ve 2019'da yüzde 5 olması öngörülüyor.Öte yandan TÜİK tarafından Ulusal Hesaplar Sistemi'nin Avrupa Hesaplar Sistemi'ne geçiş çalışmaları kapsamında geçmiş yıllara ait GSYH verilerinde revizyon yapılacağı, bu çerçevede de yarın 2016 yılı 3. çeyrek GSYH verileri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği duyurulmuştu.