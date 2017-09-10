Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Ömer Gül'ün Zirve'si 
Ömer Gül'ün Zirve'si 
Trabzonspor yeni transferlerini tanıttı
Trabzonspor yeni transferlerini tanıttı
Fenerbahçe transferi 10 futbolcuyla bitirdi
Fenerbahçe transferi 10 futbolcuyla bitirdi
Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto
Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto
Sosa Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Sosa Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

10 Eylül 2017 Pazar 11:38
0 Okunma
Büyüme rakamları yarın açıklanacak

ANKARA - Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 13 ekonomistin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olarak belirlendi.

Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,2 oldu.

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2017 büyüme beklentisi en yüksek yüzde 5,7, en düşük yüzde 4 oldu.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyüme RakamlarıÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sayısındaki artış sürüyor
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Moody's Tüpraş'ın görünümünü yükseltti
Moody's Tüpraş'ın görünümünü yükseltti
Yanmaya karşı dayanıklı suntaları 46 ülkeye satıyorlar
Yanmaya karşı dayanıklı suntaları 46 ülkeye satıyorlar
'Fipronil iddiaları ihracatımızı olumsuz etkilemeyecek'
'Fipronil iddiaları ihracatımızı olumsuz etkilemeyecek'
Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı
Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı
Bayramda akaryakıta 1,5 milyar lira harcandı
Bayramda akaryakıta 1,5 milyar lira harcandı
Sanayi üretimi temmuzda arttı
Sanayi üretimi temmuzda arttı
Türkiye'de fipronilli yumurta tespit edilmedi
Türkiye'de fipronilli yumurta tespit edilmedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ