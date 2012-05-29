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Büyüme negatif olmayacak

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ekonomide bir yavaşlama olduğunu ancak bunun ilk çeyrek büyümesinde negatif bir durum oluşturmayacağını söyledi

Büyüme negatif olmayacak

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ekonomide bir yavaşlama olduğunu ancak bunun ilk çeyrek büyümesinde negatif bir durum oluşturmayacağını söyledi

29 Mayıs 2012 Salı 13:08
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Büyüme negatif olmayacak

İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, alışveriş merkezleri ve perakendecilerin açıkladığı nisan ayı endekslerinin düşük gelmesine ilişkin, ''Avrupa'da ve dünyada ciddi sıkıntılar var. Türkiye bir dünya ülkesi... Böyle bir ortamda bu olaylardan ülkenin etkilenmemesi düşünülemez. Fakat benim ümidim şu; evet bizim ekonomimizde şu an bir yavaşlama var. Bu yavaşlama ilk çeyrek büyümesinde negatif bir durum oluşturmayacak. Geçen yılki gibi ya da bizim bu yıl öngördüğümüz gibi olmasa bile en azından negatif olmayacak'' dedi.
Çağlayan, ''Enflasyon konusunda geçtiğimiz aylarda bir sıkıntı olmakla beraber, yüksek rakamlar çıkmakla beraber, Mayıs ayı itibariyle bunun yavaşlayacağı, düşeceği konusunda hepimiz aynı görüş birliği içerisindeyiz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:09
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Büyüme
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