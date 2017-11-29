Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
102394
ALTIN
164.655
DOLAR
3.9529
STERLİN
5.2969
EURO
4.6855
Tuğba Yurt "İnceden İnceden" içimize işledi 
Tuğba Yurt "İnceden İnceden" içimize...
Beşiktaş'tan tarihi fark
Beşiktaş'tan tarihi fark
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor

Büyük ikramiye heyecanı başladı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak.

Büyük ikramiye heyecanı başladı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak.

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:06
0 Okunma
Büyük ikramiye heyecanı başladı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak.

Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor.

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.

Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner girebilecek.

2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.

Biletlerin güvenlik özellikleri

Biletlerin kağıt dokusunda, yuvarlak içinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

"Vatandaşın ilgisi çok iyi"

Milli Piyango bayisi Nimet Altunkılıç, 17 yıldır Kızılay'da, aynı yerde satış yaptığını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 30 bin adet çeyrek bilet sattığını anlatan Altunkılıç, bu yıl 60 bin çeyrek bilet satışı hedeflediğini belirtti. 

Ankara Merkez Gişe Bayisi'nde bilet satan Mehmet Ali Eylen de geçen yıla göre ilk günden biletlere ilginin daha yüksek olduğunu belirterek, "Vatandaşın ilgisi çok iyi. Muhtemelen biletler ayın 20'si civarında idarelerde biter. Vatandaşa tavsiyem biletlerini ilk günlerde alsınlar. Bu iki açıdan önemli; birincisi sahte bilet riskini ortadan kaldırmak, ikincisi de karaborsaya düşmeden bileti almak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoBüyük IkramiyeYılbaşı özel çekiliş BiletleriYılbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere borç erteleme uyarısı
Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere borç erteleme uyarısı
'Uluslararası doğalgaz ticaretinde en büyük payı LNG alacak'
'Uluslararası doğalgaz ticaretinde en büyük payı LNG alacak'
Çelik üretiminde rekor beklentisi
Çelik üretiminde rekor beklentisi
TESK'ten 'kira ödemelerinde milli para kullanılsın' önerisi
TESK'ten 'kira ödemelerinde milli para kullanılsın' önerisi
TÜİK'ten okullara mobilya yardımı
TÜİK'ten okullara mobilya yardımı
Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi
Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi
"Türkiye 15 yılda muazzam bir başarı gösterdi"
"Türkiye 15 yılda muazzam bir başarı gösterdi"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ