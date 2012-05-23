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Bütçeye 3 milyar TL yük getirir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, memurların isteklerinde haklı olduklarını, ancak 5+5'in bütçeye 3 milyar TL yük getireceğini söyledi

Bütçeye 3 milyar TL yük getirir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, memurların isteklerinde haklı olduklarını, ancak 5+5'in bütçeye 3 milyar TL yük getireceğini söyledi

23 Mayıs 2012 Çarşamba 17:27
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Bütçeye 3 milyar TL yük getirir
ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çelik, Uludere'de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili talimatı ilgili komutanların verdiğini belirterek, ''Bu komutanlar doğru mu yanlış mı vermiştir? Bu inceleme ve soruşturma sonucunda belli olacaktır. Hata, kusur, ihmal veya kasıt varsa kiminle ilgili tespit edilirse edilsin kesinlikle bunu örtbas etmeyeceğiz. Onun için sabah, akşam, terbiye sınırlarını zorlayarak, hatta terbiyesizce, 'Başbakan bu insanların öldürülmesi için talimat verdi' şeklinde beyanlarda bulunmak çok ayıptır ve haksızlıktır'' dedi.
Çelik, gelen istihbaratı değerlendirip, bunu operasyona dönüştürüp kararı kim verdiyse onun hata yaptığını ifade ederek, ''Hesap oradadır'' dedi.

Memurlarımız haklı
Memur konfederasyonlarının grev kararı almasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Çelik, memurların demokratik haklarını kullanıyorlarsa buna saygı duyacağını belirterek, hükümetin memurlara yüzde 3,5+4 olarak teklifte bulunduğunu, bunun yıllık ortalamasının yüzde 7,1 olduğunu söyledi.
Enflasyon beklentisinin ise yüzde 6,5 olduğun belirten Çelik, şunları kaydetti:
''Aradaki fark iyileştirme payıdır. Eğer memur arkadaşlarımız bunu az buluyorlarsa saygı duyarım. 3+3'ün bütçede karşılığı var. Fakat geriye kalan artışın bütçe üzerine getireceği yük normalde 1,5 milyar Türk Lirası'dır. 5+5 verirseniz bu 3 milyar Türk lirası getirecektir. Eğer birileri, '3 değil de 25 getirsin ne olacak ki basalım parayı dağıtalım memurlara ne olacak ki' diyorsa o zaman enflasyon yüzde 6,5 değil de yüzde 16,5 çıkar. Onlara kaşıkla verir kepçeyle enflasyon aracılığıyla alınmış olur. Kendimizi kandırmayalım. Kim ne verirse ben 5 fazlasını veririm diyenler memleketi bu hale getirdi. Bütün istekte bulunan memur arkadaşlarımız haklıdır. Biz onların ihtiyaçlarıyla bu ülkenin imkanlarını örtüştürmek durumundayız.''

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 09:27
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