Maliye Bakanı Naci Ağbal, ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Marina'da Ekonomi Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in çok canlı ve hareketli bir şehir olduğunu, ticaret alanında büyük potansiyele sahip durumunda bulunduğunu söyledi.

Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağbal, "Sayın Kalkınma Bakanım Lütfi Elvan, bana sürekli 'Mersin, Mersin' diyordu. Buraya gelip görünce gerçekten Sayın Bakanın Mersin'in üzerine titremesini, Mersin ile ilgili çabalarını bir defa daha takdir ettim." dedi.

Sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi, ortak bir platform oluşturması ve faaliyette bulundukları ilin ekonomisinin geliştirilmesine katkı vermelerinin son derece kıymetli olduğunu belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu gayretinizi takdirle karşılıyorum. Ekonomi her bakımdan önemli. Bir ekonomi eğer günün sonunda iş, aş üretiyorsa, katılanlara değer üretiyorsa o ekonomi büyüyor ve gelişiyor. Son 14 yıldır Türkiye ekonomisini büyütmek bakımından çok önemli gayretlerimiz oldu. Bunu bütün canlılığıyla yaşıyoruz. Ne şehirlerimiz 14 yıl önceki şehirler ne de Türkiye ekonomisi 14 yıl önceki Türkiye ekonomisi. Maliye Bakanı olarak en rahat bakanlardan biriyim. Çünkü bütçemin 2 yakası bir arada. Beni destekleyen Kalkınma Bakanı var. Ekonomiye, kamu maliyesine son derece değer ve ehemmiyet veriyor. O açıdan kamu maliyesinin güçlü olması sağlık metaforu gibi bir şey. Yani sağlığın kıymetini hastalanınca anlarsınız. Kamu maliyesi de böyle bir şeydir. Son 14 yıldır her geçen yıl kamu maliyesinde daha iyi noktalara geldik. Bugün Türkiye sağlam kamu maliyesiyle, sağlam bankacılık sistemiyle daha da güçlü bir ekonomi olmaya aday."

Ağbal, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarına değinirken de bu raporlara ilişkin zaman zaman birtakım karamsar ifadeler zikredildiğini, ancak raporların detaylarına bakıldığında, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli potansiyeline her zaman büyük vurgu yapıldığının görüleceğini söyledi.

Naci Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak da "Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Bakanı Elvan'ın da katılımcılara halk oylamasında neden "Evet" denilmesi gerektiğini anlattığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.