Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ekim ayında 52,8 milyar lira, giderleri ise 56,2 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 52,8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,2 yükselerek 56,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artışla 509,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 18,4 yükselişle 544,4 milyar lira oldu.

Böylece ekimde 3 milyar 348 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim dönemini 34 milyar 961 milyon lira açıkla kapattı.

Ocak-ekim dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim döneminde 34 milyar 961 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 15 milyar 161 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 459 milyar 990 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,4 artarak 544 milyar 403 milyon lirayı buldu. Ocak-ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 19 artışla 494 milyar 281 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 yükselerek 50 milyar 122 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 447 milyar 850 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,8 artarak 509 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 18 artışla 430 milyar 909 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 9,3 azalarak 59 milyar 870 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-ekim döneminde 14 milyar 837 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 825 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 30, kurumlar vergisi yüzde 29,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,8, damga vergisi yüzde17,6, gelir vergisi yüzde 16, özel tüketim vergisi yüzde 15,5, harçlar yüzde 10,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13,6 artış kaydetti.