Bütçe temmuzda 926 milyon lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri temmuz ayında 52,5 milyar lira, giderleri ise 51,5 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 52,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 21,5 yükselerek 51,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artışla 351,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 18,9 yükselişle 376 milyar lira oldu.

Böylece temmuzda 926 milyon lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi, ocak-temmuz dönemini 24,3 milyar lira açıkla kapattı.

2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 51 milyar 540 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 42 milyar 414 milyon lira gider oluşmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i kullanılarak 45 milyar 778 milyon lira harcandı. Temmuzda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 13 milyar 860 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanıldı.

Ocak-temmuz dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-temmuz döneminde 24 milyar 310 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 8 milyar 442 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 316 milyar 266 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,9 artarak 375 milyar 975 milyon lirayı buldu. Ocak-temmuz döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 20,1 artışla 343 milyar 223 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 yükselerek 32 milyar 752 milyon liraya ulaştı.

Personel giderleri

Personel giderleri, 2017'nin ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 95 milyar 684 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 15 milyar 627 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 31 milyar 335 milyon lirayı buldu.