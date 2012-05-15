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Bütçe performansı bozuldu

Bakan Şimşek, Nisan ayında bütçe performansında bir bozulmanın söz konusu olduğunu bildirdi

Bütçe performansı bozuldu

Bakan Şimşek, Nisan ayında bütçe performansında bir bozulmanın söz konusu olduğunu bildirdi

15 Mayıs 2012 Salı 13:01
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Bütçe performansı bozuldu
ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı bütçe sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, vergi gelirlerinin nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında artarak, 20 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Vergi gelirlerinin artış hızındaki yavaşlamanın, cari açığa karşı alınan önlemlerin etkisini gösterdiğine işaret ettiğine dikkat çeken Şimşek, özellikle ithalde alınan KDV tahsilatında bu durumun açıkça görüldüğünü belirtti.
Bakan Şimşek, vergi gelirleri tahsilatında görülen yavaşlamanın, ekonominin büyüme hızının, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre, düşük seyretmesinden kaynaklandığını bildirdi.
''Ancak büyümeye yönelik öncü göstergeler, ekonomimizin yılın ikinci yarısından itibaren ivme kazanacağını göstermektedir'' diyen Şimşek, ekonomideki toparlanmanın vergi gelirlerine olumlu yansıyacağını ifade etti.
Şimşek, ''2012 yılında mali disiplini koruyarak hedeflerimizi tutturmak için, elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:01
Anahtar Kelimeler:
Bütçe
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