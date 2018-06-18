"Bütçe mayısta fazla verdi"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.
AA
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.
AA