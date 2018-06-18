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"Bütçe mayısta fazla verdi"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.

"Bütçe mayısta fazla verdi"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:35
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"Bütçe mayısta fazla verdi"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalBütçeEkonomi
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