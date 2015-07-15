Bütçe Haziranda fazla verdi

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçesinin, haziranda 3,2 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 804 milyon lira fazla verdiğini bildirdi.

Şimşek, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayı ve ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın haziran ayında merkezi yönetim bütçesinin 3,2 milyar lira fazla verdiğini belirten Şimşek, bütçenin geçen yılın aynı ayında ise 613 milyon açık verdiğini anımsattı.

Şimşek, haziranda bütçe dengesinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3,8 milyar liralık bir iyileşme olduğuna dikkati çekerek, "Faiz dışı dengeye baktığımız zaman geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar lira fazla gerçekleşerek, yaklaşık 4,9 milyar lira oldu" diye konuştu.

Bu yılın tamamında 21 milyar liralık bütçe açığı öngörüldüğüne değinen Şimşek, yılın ilk yarısında bütçenin 804 milyon lira fazla verdiğini vurguladı. Şimşek, geçen yılın aynı döneminde bütçenin 3,4 milyar lira açık verdiğini belirterek, bu yılın ilk yarısında geçen yılının aynı dönemine göre 4,2 milyar liralık iyileşme olduğunu ifade etti.

Şimşek, bu yılın ocak-haziran döneminde faiz dışı fazlanın 30,5 milyar lira olduğunu belirterek, "Yılın tamamı için öngördüğümüz 33 milyar liralık hedefe göre, yüzde 92,4 oranında ilk 6 ayda bir gerçekleşme söz konusu. Bu sonuçlara bakıldığında göreceksiniz ki Türkiye yılın ilk yarısında bir genel seçim yaşamış olmasına rağmen, hiçbir şekilde seçim ekonomisi uygulanmamıştır. Muhalefet partilerinin ortaya koyduğu tüm popülist yaklaşıma rağmen AK Parti hükümetleri bütçe disiplinini güçlü bir şekilde devam ettirmiştir" diye konuştu.