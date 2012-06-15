Bütçe dengesi bozulabilir

ANKARA - Mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini Anadolu Ajansı'na değerlendiren

, 2011 yılı Mayıs ayında 2,8 milyar lira fazla veren bütçenin, 2012 yılı Mayıs ayında yüzde 61,8 oranında artışla 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirtti.



İlk dört ayla mukayese edildiğinde vergi gelirlerinde mayıs ayındaki toparlanmanın cesaret verici olduğuna dikkati çeken Şimşek, Haziran 2012 döneminde geçen yılki alacak yapılandırmasının peşinatının bu yıl olmayacak olmasıyla memur toplu sözleşmesinden gelecek birikimli yükün etkisiyle bütçe dengesinde bozulmanın söz konusu olabileceğini bildirdi.

''Önemli olan yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır'' diyen Şimşek, bu anlamda, yıl sonu hedeflerine ulaşmak için gerekli her türlü tedbirin alınacağını, mali disiplinin en önemli çıpa olmaya devam edeceğini kaydetti.

Vergi gelirleri arttı

Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Bütçe bu yılın Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,8 artarak 4,6 milyar lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla da yüzde 1,4 artarak 7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Buna göre, 2011 yılı Mayıs ayında 2 milyar 835 milyon lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı ayında yüzde 61,8 artarak 4 milyar 587 milyon lira fazla verdi.

Aynı aylar itibarıyla vergi gelirleri 13,7 yükselerek 26,5 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 17,8 artarak 23,8 milyar lira oldu.