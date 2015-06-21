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Bütçe çalışmaları başladı

Maliye Bakanı Şimşek, bütçe çalışmaları resmen başladığını belirterek, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini 6 Temmuz'a kadar göndermesi gerektiğini bildirdi.

Bütçe çalışmaları başladı

Maliye Bakanı Şimşek, bütçe çalışmaları resmen başladığını belirterek, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini 6 Temmuz'a kadar göndermesi gerektiğini bildirdi.

21 Haziran 2015 Pazar 11:27
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Bütçe çalışmaları başladı
ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta vadeli mali planın, idarelerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2016-2018 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu. 

Şimşek, bütçenin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da şeffaf, etkin ve verimli bir şekilde oluşturulması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. 

Bu kapsamda çalışmaların başladığını aktaran Şimşek, sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Süreç; Bakanlar Kurulunun Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programın (OVP) en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kabul etmesi ile başlayacak. OVP ile uyumlu olmak üzere, ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan, en geç eylül ayının 15'ine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak. 

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi ise Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak en geç eylül ayının 15'ine kadar Resmi Gazetede yayımlanacak." 

"Genelge gitti, çalışmalar başladı"

İdarelerin de bütçelerini bu belgeleri esas alarak hazırlayacağını anlatan Şimşek, konuya ilişkin genelgeyi idarelere gönderdiklerini ve bütçe çalışmalarının resmen başladığını ifade etti.

Şimşek, söz konusu genelgeye göre, idarelerin bütçe tekliflerini 6 Temmuz'a kadar Maliye Bakanlığına göndermeleri gerektiğini sözlerine ekledi. 

AA

Son Güncelleme: 21.06.2015 10:11
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBütçeMaliye Bakanı Şimşek
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