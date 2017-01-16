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 Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti

Maliye Bakanı Ağbal, "Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir." dedi.

 Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti

Maliye Bakanı Ağbal, "Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir." dedi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 10:10
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 Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti

ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Aralıkta bütçe gelirlerinin 45,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 73 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 71,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 39,6 milyar lira olduğunu kaydeden Ağbal, bu kapsamda aralık ayında bütçe açığının 27 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, 2016 yılının tamamına ilişkin rakamlara bakıldığında da bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Bütçe açığı, 2016 hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşti"

Söz konusu dönemde, faiz hariç giderlerin 533,4 milyar lira, faiz giderlerinin 50,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 458,7 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olduğunu aktardı. 

Bakan Ağbal, "Bu gerçekleşmelere göre bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise hedefe göre 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Ağbal, "Son 6 yıldır bütçe açığımızın milli gelire oranını sürekli bir şekilde yüzde 1’ler seviyesinde tutmayı başardık. Bu sonuçlar, ülke olarak yaşadığımız zorlayıcı tüm iç ve dış koşullara rağmen mali disiplinden taviz vermediğimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 12,5 arttı"

Geçen yıl vergi gelirleri tahsilatının bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 458,7 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, "Vergi gelirlerinde yıl başında ortaya koyduğumuz hedefi yakalamış olduk." dedi.

Ağbal, kurumlar vergisi ile ÖTV gelirlerinde ise hedefe göre yukarı yönlü gerçekleşmeler olduğunu kaydetti.

Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkının vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından geldiğini ifade eden Bakan Ağbal, "Bu kapsamda 2016 yıl sonu itibarıyla yapılandırmadan 13,7 milyar lira gelir elde ettik." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bütçe AçığıBaşlangıçAğbal
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