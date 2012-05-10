Bursa'ya Hollywood yapacak

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed Shaman M. Al-Mugherah, otomotiv yedek parça imalatı için 100 bin ve içinde Disneyland ve Hollywood benzeri film platolarının yanı sıra termal tesislerin de yer alacağı büyük bir kompleks kurmak için 1 milyon metrekarelik arazi istedi.



Açıklamaya göre iş adamı başvurusunda şunlara şu ifadelere yer verdi:

''Endüstriyel yatırım yapmak üzere ortağımız ARIS Grup yetkilileri ile görüşmelerimiz sürmektedir. Bursa'ya iş birliği yaptığımız grup ile büyük bir endüstriyel tesis yatırımı yapmak üzere işlemlere başlamış bulunmaktayız. Ancak Bursa'nın bilinen endüstriyel potansiyelinin yanı sıra turizm potansiyelinin de olduğunu büyük bir memnuniyetle anlamış bulunmaktayım. Bu nedenlerle sizden Suudi Arabistan yatırımlarını yönlendirmek adına iki önemli talebimiz vardır. İlk talebimiz olarak bin 500-2 bin Türk çalışanına iş olanağı sağlayacak olan otomotiv parçaları üretecek, yeni şirketimiz için 100 bin metrekarelik bir sanayi arsasının tahsis edilmesidir. İkinci olarak da şehrinizde tek tek turizm yatırımı yerine uluslararası bir projede şahsım ve temsil ettiğim Suudi yatırımcı grup adına katkıda bulunmak için özellikle dünyada çeşitli örnekleri olan 'Disneyland' ve 'Hollywood' benzeri film platolarının yer alacağı büyük bir cazibe merkezi oluşturmak ve Bursa'nın termal imkanlarını sunacak, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden gelecek turistler için büyük bir kompleks kurma projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda elverişli bir arazide 1 milyon metrekarelik bir alanın tahsis edilmesini rica ederiz.''

Vali Şahabettin Harput ise başvurunun değerlendirmeye alındığını belirtti.