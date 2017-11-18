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Bürokrat baret taktı, firma ziyaretine gitti

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, sağlanan teşvik ve destekleri anlatıp, taleplerini dinlemek üzere nisan ayından beri bin 110 firmayı ziyaret etti.

Bürokrat baret taktı, firma ziyaretine gitti

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, sağlanan teşvik ve destekleri anlatıp, taleplerini dinlemek üzere nisan ayından beri bin 110 firmayı ziyaret etti.

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:03
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Bürokrat baret taktı, firma ziyaretine gitti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatı üzerine harekete geçen Bakanlık bürokrasisi, özel sektöre sağlanan teşvik ve desteklerin sahada daha iyi anlatılması için kolları sıvadı. Bakanlık, reel sektöre yönelik faaliyetlerin bilinirliğini artırmak için nisan ayından beri yerinde firma ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Söz konusu ziyaretlere ilişkin bilgi veren Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, bugüne kadar 7 program kapsamında 25 il ve 2 ilçede yerinde firma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, şimdiye kadar ziyaret edilen firma sayısının bin 110 olduğunu söyledi. 

Yıl sonuna kadar 3 program daha yaparak ziyaret edilecek firma sayısını bin 500'e, il sayısını da 40'a çıkarmayı düşündüklerini ifade eden Ağar, ziyaretlere bugüne kadar 400 personelin katıldığını anlattı.

Bareti takarak ziyaret

Ağar, firmaların, bu ziyaretlerde, dahilde işleme rejimi, ihracatta devlet destekleri ve yatırım teşvikleri gibi konulardaki taleplerini kendilerine ilettiğini belirterek, "Kimi ziyaretlerde kafamıza baretleri takarak üretim tesislerini de geziyoruz. Onların nelere ihtiyacı olduğunu yerinde tespit ediyoruz. Geliştirdiği ürünlere yönelik desteklerimizden haberdar ediyoruz. Ürettikleri ürünlerin ithalatına karşı tedbir alabileceğimizden haberdar olup olmadıklarını soruyoruz. Desteklerin geliştirilmesi veya bu desteklere ulaşmada bürokrasinin biraz daha azaltılması anlamında bazı görüş ve önerileri oluyor, bunları da değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Nihat Zeybekci
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