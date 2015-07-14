Bu yıl ocak-haziran döneminde işsizlere yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldı

ANKARA - İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-haziran döneminde işsizlere yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldı.



AA muhabirinin İŞKUR verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında 537 bin 926 kişi işsizlik ödeneği almak için kuruma başvururken, 248 bin 147 kişi gerekli prim süresini doldurarak işsizlik ödeneğini hak etmiş oldu.



İşsizlik ödeneğinden aylara göre, ocakta 321 bin 547, şubatta 323 bin 684, martta 320 bin 220, nisanda 305 bin 15, mayısta 294 bin 901 ve haziranda 305 bin 407 kişi faydalandı.



Söz konusu dönemde, işsizlik ödeneği kapsamında toplam 1 milyar 54 bin 46 bin lira ödeme yapılırken, ödeme miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi.



Geçen yıl, 439 bin 10 kişinin gerekli primleri yatırarak hak ettiği işsizlik ödeneğine 899 bin 795 kişi başvurmuş, gerekli şartları karşılayanlara toplam 1 milyar 657 milyon 723 bin lira ödeme yapılmıştı.



İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanır?



Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, ardından hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.



Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.



İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor.



