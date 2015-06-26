Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Bu yıl kayısı doya doya tüketilecek'

Malatya'da geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle kilosu 10-15 lira aralığında satılan yaş kayısı, bu sene yarı fiyatına tezgahlardaki yerini aldı

'Bu yıl kayısı doya doya tüketilecek'

Malatya'da geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle kilosu 10-15 lira aralığında satılan yaş kayısı, bu sene yarı fiyatına tezgahlardaki yerini aldı

26 Haziran 2015 Cuma 11:59
505 Okunma
'Bu yıl kayısı doya doya tüketilecek'

MALATYA - Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ının, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, bu yılın ilk mahsulü ürünler satışa sunuldu.

Geçen yılki zirai dondan yüzde 95 seviyelerinde etkilenen kayısıda bu yıl 300 bin ton rekolte beklenen Malatya'da kayısı, geçen yıla oranla üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürdü. 

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene yaşanan zirai don nedeniyle yaş kayısının 10-15 liradan pazarda yer aldığını anımsattı.

 Bu yıl ise henüz çok yeni piyasada sunulmasına rağmen esnafın yaş kayısının kilosunu 5-6 lira civarında sattığına dikkati çeken Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu da üreticinin elinde 3-3,5 civarında alınıyor demektir. Tüketicilerimize sunduğumuz kayısıdan dolayı biz çok mutluyuz. İnşallah bu Malatya piyasamıza, pazarımıza, ekonomimize bir canlılık getirir. Şu anda tahmini yaş kayısı rekoltemiz 250-300 bin ton civarındadır. Bu da 40-50 bin ton kuru kayısıya tekabül etmektedir."

Geçen sene fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların kayısıyı tadımlık yediğini hatırlatan Solmaz, "Bu yıl yaş kayısı 5-6 lira civarında parekende satılmaktadır. İnsanlarımız kayısıyı doya doya tüketecek, ramazan dolayısıyla akşam inşallah sofralarından eksik etmeyecek" dedi.

Solmaz, ilerleyen günlerde bu fiyatların daha da düşeceğini kaydetti.

Vatandaşlardan yoğun talep var

Kayısı satışı yapan esnaf Ercan Öztürk de bu yıl fiyatların makul olması ve hasat döneminin ramazana denk gelmesi dolayısıyla  vatandaşların kayısıya yoğun talep gösterdiğini belirtti. 

Vatandaşların günlük tüketimin yanı sıra başka şehirlerdeki yakınlarına, sevdiklerine de kayısı gönderdiğini anlatan Öztürk, satışlardan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Geçen yıl günlük 100 kilo satışımız yokken bu yıl fiyatların makul olmasından dolayı bir tona yakın yaş kayısı sevkiyatı yapıyoruz. Ondan dolayı da Malatya ekonomisine çok büyük katkısı var" diye konuştu.

Kayısı ihracatçısı Kadir Karadağ ise bu yıl kayısı piyasasının çok güzel başladığını söyledi. Geçen yıl kayısı olmadığı için vatandaşların da alım gücünün olmadığını anımsatan Karadağ, ihracatın da geçen yıl sınırlı olduğunu dile getirdi. Bu yılki kayısıların "birinci sınıf" kalitede olduğunu ifade eden Karadağ, kayısı fiyatlarının şu anda 5-6 liraya satıldığını kaydetti.

Vatandaşlardan Kemal Bekirhan, bu yıl fiyatlar uygun olduğu için 3 kilogram yerine 10 kilogram kayısı almaya karar verdiğini söyledi.

Malatya kayısısının çıktığını öğrenen yakınlarının da kendisine hemen yaş kayısı siparişi verdiğini aktaran Bekirhan, "Şimdi 15 kilo aldım Ankara'ya göndereceğim. Kayısı güzel, fiyatı da uygun. Geçen sene bu kayIsıyı 15-20 liraya alamıyorduk, bu sene 5-6 lira. Kayısı daha da ucuzlayacak. Birkaç güne 3-4 liraya inecek" dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:36
Anahtar Kelimeler:
Kayısıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ