'Bu yıl kayısı doya doya tüketilecek'

MALATYA - Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ının, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, bu yılın ilk mahsulü ürünler satışa sunuldu.



Geçen yılki zirai dondan yüzde 95 seviyelerinde etkilenen kayısıda bu yıl 300 bin ton rekolte beklenen Malatya'da kayısı, geçen yıla oranla üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürdü.



Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene yaşanan zirai don nedeniyle yaş kayısının 10-15 liradan pazarda yer aldığını anımsattı.



Bu yıl ise henüz çok yeni piyasada sunulmasına rağmen esnafın yaş kayısının kilosunu 5-6 lira civarında sattığına dikkati çeken Solmaz, şunları kaydetti:



"Bu da üreticinin elinde 3-3,5 civarında alınıyor demektir. Tüketicilerimize sunduğumuz kayısıdan dolayı biz çok mutluyuz. İnşallah bu Malatya piyasamıza, pazarımıza, ekonomimize bir canlılık getirir. Şu anda tahmini yaş kayısı rekoltemiz 250-300 bin ton civarındadır. Bu da 40-50 bin ton kuru kayısıya tekabül etmektedir."



Geçen sene fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların kayısıyı tadımlık yediğini hatırlatan Solmaz, "Bu yıl yaş kayısı 5-6 lira civarında parekende satılmaktadır. İnsanlarımız kayısıyı doya doya tüketecek, ramazan dolayısıyla akşam inşallah sofralarından eksik etmeyecek" dedi.



Solmaz, ilerleyen günlerde bu fiyatların daha da düşeceğini kaydetti.



Vatandaşlardan yoğun talep var



Kayısı satışı yapan esnaf Ercan Öztürk de bu yıl fiyatların makul olması ve hasat döneminin ramazana denk gelmesi dolayısıyla vatandaşların kayısıya yoğun talep gösterdiğini belirtti.



Vatandaşların günlük tüketimin yanı sıra başka şehirlerdeki yakınlarına, sevdiklerine de kayısı gönderdiğini anlatan Öztürk, satışlardan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Geçen yıl günlük 100 kilo satışımız yokken bu yıl fiyatların makul olmasından dolayı bir tona yakın yaş kayısı sevkiyatı yapıyoruz. Ondan dolayı da Malatya ekonomisine çok büyük katkısı var" diye konuştu.



Kayısı ihracatçısı Kadir Karadağ ise bu yıl kayısı piyasasının çok güzel başladığını söyledi. Geçen yıl kayısı olmadığı için vatandaşların da alım gücünün olmadığını anımsatan Karadağ, ihracatın da geçen yıl sınırlı olduğunu dile getirdi. Bu yılki kayısıların "birinci sınıf" kalitede olduğunu ifade eden Karadağ, kayısı fiyatlarının şu anda 5-6 liraya satıldığını kaydetti.



Vatandaşlardan Kemal Bekirhan, bu yıl fiyatlar uygun olduğu için 3 kilogram yerine 10 kilogram kayısı almaya karar verdiğini söyledi.



Malatya kayısısının çıktığını öğrenen yakınlarının da kendisine hemen yaş kayısı siparişi verdiğini aktaran Bekirhan, "Şimdi 15 kilo aldım Ankara'ya göndereceğim. Kayısı güzel, fiyatı da uygun. Geçen sene bu kayIsıyı 15-20 liraya alamıyorduk, bu sene 5-6 lira. Kayısı daha da ucuzlayacak. Birkaç güne 3-4 liraya inecek" dedi.



