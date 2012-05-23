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Bu yıl en çok Alman geldi

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye toplam 3,2 milyon yabancı turist gelirken, en çok giriş yapanlar Almanlar oldu.

Bu yıl en çok Alman geldi

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye toplam 3,2 milyon yabancı turist gelirken, en çok giriş yapanlar Almanlar oldu.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 12:06
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Bu yıl en çok Alman geldi

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Mart ayları dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye 0-14 yaş grubundaki kişiler hariç toplam 3 milyon 161 bin 195 yabancı turist giriş yaptı.
Söz konusu dönemde Türkiye, ülkeye giriş yapan yabancı turistlerden toplam 2 milyar 3 milyon 547 bin dolar gelir elde etti.
Bu gelirin en büyük kısmı Almanlardan geldi. Almanların Türkiye'ye kazandırdığı turizm geliri yılın ilk çeyreğinde 296 milyon 122 bin dolar oldu. Ülke toplulukları dikkate alınmazsa, turizm harcamalarında Almanları İranlılar, Ruslar, Fransızlar ve Bulgarlar takip etti.
Bu dönemde, Türkiye'ye en çok giriş yapanlar da yine Almanlar oldu.
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye en az İsrailliler geldi ve en az harcamayı da yine İsrailliler yaptı.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 04:07
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Bu Yıl En çok Alman Geldi
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