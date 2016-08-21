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Bu yatırımı Türkiye’nin geleceğine yapıyoruz

Sabancı: Biz bu yatırımı Türkiye'nin gelecek 10-20-30 yılına yapıyoruz

Bu yatırımı Türkiye’nin geleceğine yapıyoruz

Sabancı: Biz bu yatırımı Türkiye'nin gelecek 10-20-30 yılına yapıyoruz

21 Ağustos 2016 Pazar 09:03
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Bu yatırımı Türkiye’nin geleceğine yapıyoruz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, "Biz bu yatırımı bugünden yarına değil, bugünden Türkiye'nin gelecek 10-20-30 yılına yapıyoruz. Çünkü biz ülkemize hep güvendik, güveniyoruz" dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili, "Biz bu yatırımı bugünden yarına değil, bugünden Türkiye'nin gelecek 10-20-30 yılına yapıyoruz. Çünkü biz ülkemize hep güvendik, güveniyoruz." dedi.

Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile Aralık 2014'te İstanbul Teknopark'ta temeli atılan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışı, Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Güler Sabancı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz akşamı Türkiye'nin büyük bir demokrasi sınavından, Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve hükümetin ortaya koyduğu kararlı liderlik, basınla muhalefetin desteği ve halkın güçlü iradesi sayesinde başarıyla geçtiğini kaydetti.

Akabinde 7 Ağustos'ta milyonların tek yürek olmasıyla önemli bir uzlaşı ortamının yakalandığını aktaran Sabancı, bu mutabakat zemininin korunması ve demokrasinin bu zemin üzerine daha sağlıklı inşasının, yine hep beraber birlik olarak gerçekleşeceğine inandıklarını dile getirdi.

Sabancı, topluluk olarak doksan yılı aşkın süredir ülkenin ve insanların her zaman her şeyin en iyisine layık olduğuna inanarak çalıştıklarını aktararak, "Sayın Başbakanım sizin de buna yürekten inandığınızı biliyoruz. Halkımızın demokrasinin de en ilerisine layık olduğuna inanıyoruz. Demokrasilerin vazgeçilmezleri olan, hukukun üstünlüğü, insan hakları, eşitlik ve özgürlüklerin tartışmasız hale gelmesi ve farklılıklarımızla birlikte yaşama kültürünün sağlamlaştırılması konularında güçlü adımlar atılması için ülkemizin önemli bir fırsat yakaladığının inancındayız." diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için tüm kurumlarıyla azimle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hedeften hareketle, bu alanda ülkemiz bir için bir ilk ve örnek olacak bir modelin, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin kapılarını bugün hep beraber açıyoruz. Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi olarak, ülkemiz için son derece stratejik önemi olan bir alanda yeni bir başlangıcı sizlerle yapıyoruz. Ülkemizin global arenada ileri teknolojiyle fark yaratması, hatta bu alanda global güç olması, devler liginin bir oyuncusu olması hedefiyle yeni bir yola çıkıyoruz. Biz bu yatırımı bugünden yarına değil, bugünden Türkiye'nin gelecek 10-20-30 yılına yapıyoruz. Çünkü biz ülkemize hep güvendik, güveniyoruz. Bugün, 100 milyon lira değerinde bir yatırımı devreye alıyoruz. Bu bir başlangıç. Ancak bu merkez, yaratacağı katma değer ve ortaya koyacağı örnek model ile üniversitelerimize, iş dünyasına ve ülkemize bu rakamın çok ötesinde bir katkı sağlayacaktır. Biz aslında bugün sizlerle, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek adına yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 09:04
Anahtar Kelimeler:
Sabancı HoldingGüler Sabancı
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