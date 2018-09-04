Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93327
ALTIN
257.143
DOLAR
6.6886
STERLİN
8.5598
EURO
7.7338
Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı

"Bu sene para kazanmasak da olur"

KTO Başkanı Gülsoy, ekonomideki durağanlık karşısında vatandaşın devletin yanında olduğunu, üyelerinin "bu sene para kazanmasak da olur" düşüncesinde olduğunu belirtti.

"Bu sene para kazanmasak da olur"

KTO Başkanı Gülsoy, ekonomideki durağanlık karşısında vatandaşın devletin yanında olduğunu, üyelerinin "bu sene para kazanmasak da olur" düşüncesinde olduğunu belirtti.

04 Eylül 2018 Salı 13:09
0 Okunma
"Bu sene para kazanmasak da olur"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı düzenlendiğini, bir dayatmayla Türk kanunlarının hiçe sayılmasını asla kabul etmediklerini söyledi.

Bu saldırılara yerli ve milli bir duruşla karşılık vereceklerini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3,80 lira olan doların şu an 6,50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız."

"İşimizle haşır neşir olmamız gerekiyor"

Dövizle yapılan alışverişlerin sona erdirilmesinin önemine işaret eden Gülsöy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Gülsoy, alınan ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ekonomik dalgalanmanın bir süre sonra sona ermesini bekliyoruz. Bizim dövizle değil işimizle haşır neşir olmamız gerekiyor. Biz inanan ve şükreden bir toplumuz. Ekonomide sıkıntı, durağanlık var ama hiç kimsenin de fazla bir şikayeti yok. Vatandaş, 'Devletimin yanındayım' diyor. Biz 'Bu sene para kazanmasak da olur' diyoruz. Yüzde 10 zarar etsem ne olacak. Yeter ki ülkeme bir şey olmasın. Bütün esnafımız, bütün üyelerimiz aynı duygu ve düşüncede."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Ticaret OdasıÖmer Gülsoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Yamula patlıcanında rekolte sevindirdi
Yamula patlıcanında rekolte sevindirdi
Sera üretiminde yerli kaynaklar araştırılıyor
Sera üretiminde yerli kaynaklar araştırılıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
51 projeye 24,5 milyon liralık destek
51 projeye 24,5 milyon liralık destek
Palamudun tanesi 5 liraya düştü
Palamudun tanesi 5 liraya düştü
Ekonomistler enflasyon gelişmelerini değerlendirdi
Ekonomistler enflasyon gelişmelerini değerlendirdi
Katar, Alman şirketlerine milyarlarca avro yatırım yapacak
Katar, Alman şirketlerine milyarlarca avro yatırım yapacak
Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ