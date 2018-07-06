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'Bu projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum'

Bakan Fakıbaba, "Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

'Bu projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum'

Bakan Fakıbaba, "Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:18
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'Bu projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlığa ilk geldiklerinde teşhis için çalışmalara başladıklarını ve hayvan varlığının arttırılması için neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Hayvan varlığının artırılması için sektörün önündeki sorunların giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu sorunu gidermek üzere iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM'in küçükbaş hayvan projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasa da bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım. Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor."

Terör olayları olmadan önce kırmızı et varlığının yüzde 25'ini küçükbaş hayvanlardan elde edildiğini vurgulayan Fakıbaba, "Bu terör olaylarından dolayı insanlar yaylalardan çekildikten sonra küçükbaş oranı şimdi yüzde 9'larda. İnşallah bu projelerle bu oranı yüzde 20'lere çıkacağına inanıyorum. TİGEM'in 2 amacı var, birincisi damızlık yetiştirmek, ikincisi ise yerli tohum yetiştirmek. İnşallah bunlarda başarılı işlere imza atacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanıAhmet Eşref FakıbabaGAPTigem
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