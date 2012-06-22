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Bu kentte iş var işçi yok

Karaman'da çalıştıracak işçi bulamayan onlarca sanayi tesisi, tam kapasite ile çalışamıyor.

Bu kentte iş var işçi yok

Karaman'da çalıştıracak işçi bulamayan onlarca sanayi tesisi, tam kapasite ile çalışamıyor.

22 Haziran 2012 Cuma 13:54
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Bu kentte iş var işçi yok
Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Kemal Boynukalın, yaptığı açıklamada, ''Bisküvinin Başkenti'' olarak bilinen Karaman OSB'de 99 sanayi tesisi olduğunu ve bu tesislerden her yıl milyonlarca dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Karaman OSB'de en büyük sorunun işçi sıkıntısı olduğunu, sanayi tesislerinin çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını dile getiren Boynukalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Şu anda 9 bin işçi çalışıyor. Daha 5 bin işçiye ihtiyaç var. Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. İş için başvuran, niyeti gerçekten çalışmak olan bir kişi başvurduğunda mutlaka iş buluyor. 'İş bulamadım' diyen mutlaka masa başı iş istiyor. Tesisler şimdi yaklaşık yüzde 70 kapasite ile çalışıyor. Her fabrika kapasitesini artırmak için yeni milyon dolarlık yatırımlar yaptı. Fakat işçi bulamadığı için tam kapasiteye çıkamıyor. Yatırım yapmak istediği halde cesaret edemeyen iş adamlarımız var. İş için başvuranları neredeyse çiçekle karşılayacağız.''

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 05:54
Anahtar Kelimeler:
Bu Kentte Iş Var Işçi Yok
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