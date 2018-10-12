Kahramanmaraş'ta bin 350 rakımda yetiştirilen, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine has tadı, rengi, aroması olan Göksun elmasının yüzde 95'i ihraç ediliyor.

Kentin kuzeyinde yer alan Göksun ilçesinde yetiştirilen elmalar iriliği, rengi ve aromasıyla dikkati çekiyor.

Yüksek rakımda yetişen Göksun elmasının, hasat dönemine yakın zamanlarda sıcaklığın gece 18, gündüz 25 derece civarında olması dolayısıyla rengi daha da kızararak parlak hale geliyor ve meyve sertleşiyor.

Hasat döneminde tüccarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Göksun elması, yapılan pazarlıkların ardından Rusya, Libya, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen'e ihraç ediliyor. Son iki yıldır da elmalar Almanya ve Hollanda gibi Avrupa pazarlarına da girdi.

İlçede modern tekniklerle yetiştirilen, ihracatta tercih edilen elmanın tanıtımı için "Meyvenin Alası, Göksun'un elması" temasıyla 6 yıldır Göksun Elma Festivali düzenleniyor.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 30 bin dekar alandaki bir milyon ağaçta elma üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Yıllık ortalama 45 bin ton civarında elma üretimi yapıldığını aktaran Demir, "İklimi ve rakımın da yüksek olması sebebiyle kaliteli elma yetişmektedir. Kırmızı elmalarımız yerel tüketim olsa da çoğunluğu Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Elmalarımız soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir." dedi.

"Avrupa ülkelerine gidiyor"

Göksun Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Necmettin Kışlak da Göksun elmasının rengi, albenisi ve aromasının çok güzel olduğunu söyledi.

Elmanın yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Kışlak "Bu elmaları Türkiye'de bulmak zor çünkü elmalarımızın yüzde 95'i ihracata gidiyor. Bizim yurt içinde kalan elmalarımız alışveriş merkezleri ve manavlara satılıyor. Diğer yüzde 95'lik kısım Rusya, Libya, Mısır, Irak ve Suriye gibi ülkelere gidiyor. İki yıldır da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Elma tüccarlığı yapan Fehmi Sıkar da Göksun elmasının rengi ve aroması dolayısıyla ilgi gördüğünü belirterek, "Biz de her yıl buraya gelip elmalarımızı alıp, satışını yapıyoruz. Türkiye'nin en güzel elmalarından bir tanesi. Diğer illerden de elma alıyoruz ama sertliği ve rengi burayı tutmuyor." şeklinde konuştu.