BTSO'dan '15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon lira katkı verecek.

Millet iradesi ve devlet kurumlarının dayanışmasıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin aileleri ve demokrasi tarihine geçen milli mücadelenin gazilerine yardım amacıyla Başbakanlık tarafından başlatılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan "Dayanışma Kampanyası"na Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 1 milyon liralık bağışla destek verme kararı aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yazılı açıklamasında, FETÖ terör örgütünün silahlı darbe girişiminin, kahraman vatan evlatlarının milletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğini belirtti. 15 Temmuz'da ülkesinin istikbali uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri asla unutmayacaklarını aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya örnek bir kenetlenmeyle iradesine ve demokrasisine sahip çıkan Türk milleti, yaralarını sararken de büyük bir dayanışma gerçekleştiriyor. Bizler de darbe girişimini engelleyen şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmayı kendimize görev olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda Başbakanlığımız tarafından hazırlanan 'Dayanışma Kampanyası'na, BTSO olarak 1 milyon lira ile katılıyoruz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Milli birliğin ve egemenliğin sembol şehirleri arasında yer alan Bursa'da, tüm iş dünyası kuruluşlarımızı ve üyelerimizi de bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."