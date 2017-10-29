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'BTK demiryolu geniş bir coğrafyayı birbirine bağlayacak'

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, "Bakü'de açılışı yapılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yalnız Azerbaycan ve Türkiye'yi değil, Pekin'den Londra'ya kadar geniş bir coğrafyayı kısa bir yol ile birbirine bağlayacak." dedi.

'BTK demiryolu geniş bir coğrafyayı birbirine bağlayacak'

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, "Bakü'de açılışı yapılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yalnız Azerbaycan ve Türkiye'yi değil, Pekin'den Londra'ya kadar geniş bir coğrafyayı kısa bir yol ile birbirine bağlayacak." dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 18:46
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'BTK demiryolu geniş bir coğrafyayı birbirine bağlayacak'

ANKARA 

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Bakü'de açılışı yapılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının yalnız Azerbaycan ve Türkiye'yi değil, Pekin'den Londra'ya kadar geniş bir coğrafyayı kısa bir yol ile birbirine bağlayacağını söyledi.

Türkiye'ye iki hafta önce gelen ve önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak Ankara'daki görevine resmi olarak başlayan İbrahim, Erdoğan'ın Bakü ziyaretinin önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Azerbaycan'ın güvenilir stratejik ortağı olan kardeş Türkiye ile ilişkilerinin özel, çok yönlü ve çok dinamik olduğunu belirten İbrahim, iki ülke liderinin gerçekleştireceği ikinci zirve toplantısında küresel öneme sahip konu ve projelerin ele alınacağını anlattı.

İbrahim, "Erdoğan'ın katılımıyla yarın Bakü'de açılışı yapılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yalnız Azerbaycan ve Türkiye'yi değil, Pekin'den Londra'ya kadar geniş bir coğrafyayı kısa bir yol ile birbirine bağlayacak." diye konuştu.

"YDSK, bölgenin geleceğine tesir eden bir mekanizma"
Ertesi gün iki ülke liderinin katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) altıncı toplantısının da iki ülke arasındaki bütün meselelerin müzakere edilip gelecek planlarının çizildiği, bölgenin geleceğine doğrudan tesir eden bir mekanizma olduğunu dile getiren İbrahim, şöyle devam etti:

"Öyle ki ekonomik anlaşmalar Yakın Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın en büyük ekonomisi Türkiye ile Güney Kafkasya'nın lideri Azerbaycan arasında ticareti artırıyor ve neticede yeni bölgesel gerçeklikler yaratıyor. Dünyanın en önde gelen silahlı kuvvetlerinden birine sahip Türkiye ile bölgenin en modern ordusuna sahip Azerbaycan'ın çizeceği ikili planlar Karadeniz'den Hazar Denizi'ne kadar olan coğrafyanın güvenliğine olumlu katkı yapacaktır."

İki ülkede 20 bine yakın öğrencinin karşılıklı öğretim görmesi, bilim adamlarının ders vermesi ve araştırmalar yapmaları entelektüel bağlarımızı da güçlendirerek sınırlarımızın daha da ötesine etki ediyor. Bu konulara ilişkin YDSK toplantısında da anlaşmaların yapılması öngörülüyor."

"Alınacak kararlar 'bir millet iki devlet'i ispat edecek"
Büyükelçi İbrahim, aynı zamanda Azerbaycan'dan Türkiye'ye de kültür ve bilim alanında yüksek düzeyli ziyaretler gerçekleştirileceği bilgisini de verdi. İbrahim, söz konusu ziyaretlerin iki kardeş ülkenin birbirine ne kadar sıkı bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha ispat ettiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Erdoğan'ın YDSK'da vereceği kararların "bir millet iki devlet"i bir kez daha ispat edeceğine dikkati çeken İbrahim, "Aynı zamanda bölgenin geleceğine de çok ciddi etki edeceklerdir." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BTKDemiryoluAzerbaycanAnkaraönce Vatan
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