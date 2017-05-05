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Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, küresel piyasada yaşanan belirsizlikler nedeniyle 47,51 dolara geriledi.

Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, küresel piyasada yaşanan belirsizlikler nedeniyle 47,51 dolara geriledi.

05 Mayıs 2017 Cuma 13:15
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Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, dün 50,55 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 50,70 doları görmüştü. Bu sabah güne 48,39 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.24 itibarıyla yüzde 1,81 azalarak 47,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 44,58 dolardan alıcı buldu.

Dün gece saatlerinde küresel piyasalarda ham petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,16 değer kaybederek günü 48,4 dolardan tamamlaması sonrasında bugün Asya piyasalarında 46,6 dolar ile 29 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Petrol piyasasında bugün, ABD'de açıklanacak haftalık sondaj suyu sayısı verisi izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 49,00-50,00 dolar aralığının direnç bölgesi olarak izlenebileceğini, 46,50-45,60 dolar desteği aşağı yönlü gerçekleşirse satışların artabileceğini belirtiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolPETROLBrent Petrolün Varil Fiyatı
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