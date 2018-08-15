Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92292
ALTIN
234.598
DOLAR
6.1295
STERLİN
7.6948
EURO
6.9426
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek Torgut'tan Geldi
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek...
'Kırmızı düdük' kampanyası
'Kırmızı düdük' kampanyası
Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!
Denge "Aşk Kumar" dedi ve...
Milyonlar izledi
Milyonlar izledi
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı

Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulama çağrısıyla yerli ve milli akıllı telefon kullanımının artması bekleniyor.

Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulama çağrısıyla yerli ve milli akıllı telefon kullanımının artması bekleniyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:17
0 Okunma
Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar." sözlerini değerlendirdi.

Türkiye'de yerli ve milli akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasını çok önemsediklerini ifade eden Sayan, telefonların yanı sıra altyapıda yerlilik ve milliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Sayan, alt ekosistemin tamamında yerli ve milli ürünlerin yer alması için yapılan çalışmaların hızlanarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz. Türkiye'de şu an bu anlamda arzda bir sıkıntı yok, talebin artması önemli. Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız. Akıllı yerli telefon kullanımının yaygınlaşması için verdiğimiz desteğe bundan sonra da devam edeceğiz."

"Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz"

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından gurur duyduklarını dile getirerek, üretime devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçten sonra daha çok üretim ve daha iyi ürünler yapacaklarını belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakan YardımcısıÖmer Fatih SayanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı
Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı
İşsizlik oranı mayısta azaldı
İşsizlik oranı mayısta azaldı
"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"
"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"
Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı
Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı
MÜSİAD Avrupa’dan spekülatif atak açıklaması
MÜSİAD Avrupa’dan spekülatif atak açıklaması
'Saldırılara karşı yerli ve milli tasarruf modeli kullanılmalı'
'Saldırılara karşı yerli ve milli tasarruf modeli kullanılmalı'
'Türkiye'de iyi konumlandık, uzun vadeli yatırımcıyız'
'Türkiye'de iyi konumlandık, uzun vadeli yatırımcıyız'
"Herkesin parası ve mevduatı emniyette"
"Herkesin parası ve mevduatı emniyette"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ