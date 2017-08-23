Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108993
ALTIN
145.202
DOLAR
3.5002
STERLİN
4.4785
EURO
4.1307
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile...
'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kombinede lider Galatasaray
Kombinede lider Galatasaray

"Bosna Hersek'ten ithalat devam edecek"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Dedic ile görüştü.

"Bosna Hersek'ten ithalat devam edecek"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Dedic ile görüştü.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:49
0 Okunma
"Bosna Hersek'ten ithalat devam edecek"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaBosna Hersek'in her zaman Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirterek, bu ülkeden yapılan ithalatın aynen devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fakıbaba, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman BakanıSemsudin Dedic ile görüştü.

Hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali Yıldırım ve Türk halkının selamlarını Bosna Hersek'e getirdiğini söyledi.

Bosna Hersek'in her zaman Türkiye için önemli bir ülke olduğunun altını çizen Fakıbaba, "Kardeş olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Bosna Hersek'ten yapmış olduğumuz ithalat aynen devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in gelişmesi için Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini vurgulayan Fakıbaba, Türkiye'nin dünyaya yayılan çok değerli iş adamları olduğuna dikkati çekti.

Fakıbaba, "Yarın teknik heyetlerimizin görüşeceği toplantılar olacak. Sayın bakanımızla beraber belirleyeceğimiz bir tarihte, bu yılın sonuna kadar Bosna Hersek'te Tarım İş Forumu düzenleyeceğiz. Türkiye'den birçok iş adamımızı Bosna Hersek'e getirmekten de büyük mutluluk duyacağız." dedi. 

"FETÖ en hain terör örgütlerinin başında geliyor"

Bakan Fakıbaba, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinerek, "FETÖ, Türkiye için en hain terör örgütlerinin başında geliyor. Bosna Hersek'e FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Sırp Cumhuriyeti'ni de ilerleyen dönemde ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Fakıbaba, "Biz Bosna Hersek'in bütünlüğünün korunmasından yana olan bir ülkeyiz. Bosna Hersek, bölge için önemli bir ülke, önemli bir sigortadır. Hem barışın hem kardeşliğin sağlanması için önemlidir." ifadelerini kullandı.

İhracat kotalarının yükseltilmesi talebi 

Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Dedic de toplantıda iki ülke arasındaki mevcut projeleri ele aldıklarını aktararak, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye et ihracatının devam etmesi temennisinde bulundu.

Un, ayçiçek yağı, peynir ve ahududu ihracatında da kotaların yükseltilmesi talebinde bulunduklarını söyleyen Dedic, bu talebin Türkiye'de değerlendirileceğini ifade etti.

Dedic, yıl sonuna kadar iki ülkenin katılımıyla Tarım İş Forumu düzenleneceğini kaydederek, "Türkiye, yatırım konusunda son derece tecrübeli ve forumun en iyi şekilde hazırlanacağına eminim. Bizler de hükümet olarak elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız." dedi.

Bakan Fakıbaba, temasları kapsamında, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen İşleri Bakanı Edin Ramic ile de görüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekAhmet Eşref Fakıbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım
ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı
LPG üretimi haziranda arttı
LPG üretimi haziranda arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor
Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor
42 bin uçak havalanacak
42 bin uçak havalanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ