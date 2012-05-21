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Borsa'yı gerekirse sırtımda taşırım

İMKB Başkanı Turhan, "Borsa'yı gerekirse sırtıma alır taşırım. Benim sabit fikirlerim yoktur" dedi

Borsa'yı gerekirse sırtımda taşırım

İMKB Başkanı Turhan, "Borsa'yı gerekirse sırtıma alır taşırım. Benim sabit fikirlerim yoktur" dedi

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:17
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Borsa'yı gerekirse sırtımda taşırım
İSTANBUL -  İMKB Başkanı İbrahim Turhan, göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile İMKB'nin ekonomiye sağladığı katkıya değindi. Hisseleri İMKB'de işlem gören şirketlerin toplam piyasa kapitalizasyonunun 250 milyar dolar civarında olduğunu bildiren Turhan, "İMKB, gelişmekte olan ülkeler arasında bu yılın ilk çeyreği itibariyle hisse senetleri piyasalarındaki işlem hacminde 10. sırada" dedi.

Borsa'nın yerine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Turhan, şunları kaydetti:
''Borsa'nın burada kalmasının da bazı avantajları var, Ataşehir'de planlanan finans merkezine taşınması da değerlendirilebilir. Bunun, daha geniş çerçevede değerlendirilmesi doğru olur. Şirketleşme sürecinde sanırım buna en doğru, en sağlıklı cevabı vermek mümkün olacak. İMKB'nin şirketleşmesi öncelikle yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ilişkili. Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girer girmez, çok kısa süre içinde çalışmaların tamamlanacağını umut ediyorum. Kanun, Parlamentomuz tatile girmeden yürürlüğe girerse, biz de 2012 yılında inşallah şirketleşmemizi tamamlamış oluruz."
Turhan, Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili taahhütlerini yerine getirebileceğiyle ilgili en ufak bir tereddütü bulunmadığını, enflasyonun orta vadede yüzde 5'e yaklaşmasının sermaye piyasalarının önünü açabilecek önemli bir unsur olduğunu belirtti.


AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 05:17
Anahtar Kelimeler:
Borsa
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