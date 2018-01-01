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Borsadan son 5 yılın en iyi performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde hareket ettiği 2017'yi rekor seviyede tamamlarken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.

Borsadan son 5 yılın en iyi performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde hareket ettiği 2017'yi rekor seviyede tamamlarken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
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Borsadan son 5 yılın en iyi performansı
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İSTANBUL - Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017'de rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, yılı, tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 115.333,01 puandan tamamladı.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD ile Türkiye arasındaki vize problemi ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle yılın belli dönemlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, söz konusu gelişmelere karşın kayıplarını telafi ederek yükselişini sürdürdü.

2017'nin son haftasında ABD ile vize sorununun, karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalkmasının etkisiyle yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 115.840,17 puana kadar çıktı. Endeks, 2017'yi de 115.333,01 puanla bugüne kadarki en yüksek kapanış seviyesinden tamamladı.

Yıllık bazda bakıldığında 2017'de yatırımcısına yüzde 47,6 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üst üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu. 

7 sektör BIST 100'ü geride bıraktı

Borsada 22 sektör endeksinden 7'si, 2017'de BIST 100'den daha fazla değer kazandı. Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 15 sektör endeksi ise BIST 100'den daha kötü performans sergiledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma olurken, ulaştırmayı yüzde 153,5 ile madencilik, yüzde 97,4 ile metal ana sanayi izledi. Tek gerileyen endeks olan spor ise yüzde 8,1 değer kaybetti.

Ulaştırma sektörü hisse senetleri incelendiğinde Türk Hava Yolları AO (THYAO) hissesinin önce çıktığı görüldü. Yıl boyunca işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından en çok tercih edilen hisselerden biri olan THYAO, yüzde 213,2 değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. 

Yatırımcılarını şaşırtmadılar

Borsa İstanbul'da hesaplanan endekslerin geçmiş getirileri incelendiğinde, sigorta ve metal eşya makine endeksleri 6 yıl, bilişim, kimya, petrol, plastik ve gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksleri de 4 yıl üst üste değer kazanarak yatırımcısını 2017'de de sevindirdi.

Hisse bazlı bakıldığında ise Borsa İstanbul'da işlem gören 416 hisse içerisinde yatırımcısına geçen yıl en çok kazandıran yüzde 1.851,22 primle Yeşil Yatırım Holding oldu. Yeşil Yatırım Holding'i yüzde 1.030,04'lük getiri ile Beyaz Filo Kiralama ve yüzde 800,97 artış ile İzmir Fırça Sanayi izledi. 

AA

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BorsaPerformans
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