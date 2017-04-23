Borsadaki şirketlerin piyasa değeri rekorlara doymuyor

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 718 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da artan yabancı yatırımcı ilgisi ile BIST 100 endeksi 92.423,93 puan ile 22 Mayıs 2013 tarihinden sonra tarihinin en yüksek kapanışını yaparken, kapanış değerleri itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 718 milyar liraya ulaştı.

Koç Holding ilk sırada

Borsa İstanbul'da en yüksek piyasa değerine sahip şirket, 41,1 milyar lira ile Koç Holding olurken, onu Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası izledi.

En değerli 10 şirketin toplam piyasa değerleri yılbaşına göre 47,3 milyar lira artarak 285,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde sıralamada ise çok önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirketinin toplam değeri 2016 yılı kapanışı itibarıyla 238,5 milyar lira düzeyindeydi.

BIST 100 endeksinin tarihi zirvesini gördüğü 22 Mayıs 2013'te borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 657 milyar lira seviyesindeydi. O tarihten bu yana en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirket incelendiğinde, Koç Holding'in 5'inci sıradan ilk sıraya yükselmesi dikkati çekerken, Halkbank, Yapı Kredi ve Anadolu Efes'in "en büyük 10" listesindeki yerini kaybettiği, bu şirketlerin yerini Enka İnşaat, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik'in aldığı görülüyor.

"Referandum sonrası güçlü hikayesi olan bir Türkiye var"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği (SPYD) Başkanı Arif Ünver, "Gerçekleşen referandum sonrası güçlü hikayesi olan bir Türkiye var. Yönetsel anlamda daha hızlı karar alabilen bir mekanizma ile yapısal reformların hızlı adımlarla realize edileceği beklentisi Türkiye’ye güçlü bir hikaye desteğini de gündeme getirecektir”